Консерватория сокращает 79 артистов своего театра

Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова сокращает 79 сотрудников своего Театра оперы и балета. Об этом нашему изданию сообщила пресс-секретарь учреждения Екатерина Хомчук. Она отметила, что сокращение сотрудников проводится на законных основаниях. 

По ее словам, причиной массовых увольнений послужил тот факт, что для проведения регулярных репетиций и выступлений артистов не хватает материально-технической базы — историческое здание консерватории на данный момент находится на реконструкции. В связи с сокращением административно-хозяйственных расходов в театре проведут оптимизацию. 

В число уволенных сотрудников вошли артисты оперной и балетной труппы, хора и музыканты оркестра.

Пресс-секретарь добавила, что театр при консерватории как структура сокращен не будет, эти меры коснутся только сотрудников. Театр продолжит свою работу: будут проходить спектакли, также будет проводиться студенческая практика — консерватория готовит театральных режиссеров, балетмейстеров, артистов балета и других специалистов в области искусства.

 

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