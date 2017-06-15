В России впервые появился кандидат теологических наук

На первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве» глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о том, что был подписан приказ о признании научной степени по теологии.

«Сегодня окончательно Минюстом подписан приказ, что теология — не как теология со степенью истории, философии или филологии, а как теология — кандидат и доктор имеет право быть», — приводит слова Васильевой РИА Новости. Министр назвала этот день «поистине историческим».

Напомним, полноценной научной дисциплиной теология стала в 2015 году, но до сегодняшнего дня ученых степеней для этой дисциплины предусмотрено не было. Автором первой диссертации по теологии в России стал протоиерей Павел Хондзинский.