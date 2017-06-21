Как урбанист Ксения Чапкевич объединила Петербург акцией «Домой»

Пережить теракт Петербургу помогла сплоченность: во время транспортного коллапса тысячи водителей подвозили незнакомых людей в рамках акции «Домой». Но вскоре ее  организатор Ксения Чапкевич из-за конфликта вокруг флешмоба лишилась должности руководителя «Городских проектов». Вся команда решила уйти вслед за ней, чтобы продолжить работу над решением социальных проблем.

  • Платье Marni ( ДЛТ)

Как ты попала в «Городские проекты»?

Я изучала политические науки на Смольном факультете свободных искусств и наук СПбГУ и уже тогда поняла, что существует пропасть между миром молодых интеллектуалов, которые исследуют, как функционирует общество, и миром политических активистов. Первый нацелен на то, чтобы эмигрировать или в лучшем случае остаться в академической среде. Активисты же умеют доносить свои идеи до людей, но им часто не хватает знаний. И я решила совершить интервенцию в мир активизма, чтобы помочь этим двум мирам выстроить диалог.

Сначала меня избрали координатором в общественно-политическом движении «Весна». Потом я познакомилась с одним из создателей организации «Городские проекты» Максимом Кацем, и он предложил возглавить ее филиал в Петербурге. Я согласилась, хотя и понимала, что придется бесплатно работать целыми днями, чтобы проводить серьезные прикладные исследования. Я хочу прожить в Петербурге всю жизнь, хочу, чтобы здесь росли мои дети. Поэтому я заинтересована в том, чтобы город становился комфортным и безопасным и чтобы его развитием занимались не просто лояльные к кому-то люди, а профессионалы. А они из города разъезжаются — понятно, что в Москве или Европе у них больше возможностей заработать и построить карьеру. И я начала их останавливать и говорить: «Так, уехать ты всегда успеешь, давай хотя бы на год еще останемся, попробуем что-то изменить. Если не получится, то пожалуйста». Соблазн стать реформатором очень велик, и ребята соглашались.

Что сделала ваша команда?

Мы провели масштабное исследование работы ночного общественного транспорта — стало ясно, что существующие маршруты устарели. Составили новое тарифное меню, в котором предложили значительно удешевить единый проездной за счет повышения стоимости разового проезда, ввести билет на 90 минут, разделить город на две тарифные зоны — центр и окраины, а также соединить электрички с городской транспортной системой. Часть из этих идей уже была учтена профильными комитетами, часть будет обсуждаться в этом году.

Еще я горжусь исследованием Удельной, где в транспортный узел встроена стихийная уличная торговля. Это место вызывает огромный интерес и порождает таких же размеров конфликт. Мы наблюдали, как используется территория, говорили и с бабушками-продавщицами, и с их покупателями, и с местными жителями. Зафиксировав все, что делает Удельную городской легендой, мы придумали, как ее сохранить, просто грамотно оформив и зонировав.

Другой важный проект — «Атлас идей Московского района». Жители района хотят как-то его менять, но не ходят на общественные слушания: для них это другая вселенная, про которую мало что известно. Районная администрация, в свою очередь, не имеет полного представления о том, чего хотят горожане. Получается, что работающего средства связи между ними нет. Мы организовали исследование: социологи спросили у прохожих, как бы они хотели поменять свой район. Дальше архитекторы и транспортные аналитики приступили к созданию концепций на основе ответов жителей, после чего мы пригласили авторов идей и попросили их критиковать эти концепции. В конце июня мы представим результаты проекта, и есть основания полагать, что этой осенью бюджетные средства направят на то, что действительно нужно людям, — глава администрации Московского района Владимир Ушаков поддерживает нашу работу.

Самая резонансная наша акция «Домой» получилась спонтанно. Сразу после теракта в метрополитене Петербурга мы с «Городскими проектами» и ребятами, играющими в онлайн-игру Ingress, сделали таблицу, сайт и чат, в которых помогали людям находить попутчиков. Я распределила роли, рулила процессом, была одним из модераторов. Рада, что мы реализовали этот проект. Уверена, что акция не перегрузила трафик, как говорили наши критики, — он был и так перегружен без нас, потому что у нас вся система общественного транспорта завязана на метрополитен, и как только он коллапсирует, город встает в огромную пробку. И мы как минимум снизили уровень стресса в этой пробке после трагедии.

Все проблемы решаемы, если мы будем заодно

Большинство ваших проектов все же не были реализованы?

Реализовать их — задача тех, кто держит в своих руках ресурсы, то есть администрации Санкт-Петербурга. А наша задача — исследовать город и вынуждать чиновников заниматься решением накопившихся проблем. Постепенно к нам начинают прислушиваться.

По решению создателей «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца тебе пришлось покинуть организацию. Чем намерены заниматься ты и твоя команда?

Сейчас мы готовим к запуску новую общественную инициативу — «OK, NO». После истории с увольнением мне написали десятки молодых профессионалов, которые хотят работать вместе с нами. Приходит понимание, что сейчас можно сделать более масштабный и продуманный проект. Точно могу сказать, что мы будем по-прежнему исследовать город. И начнем чуть больше экспериментировать: запускать общественные кампании, устраивать художественные интервенции, рассуждать о прогрессе технологий и общественного договора. Исследование, которое мы запустили в Московском районе, хотим проводить далее по всему городу: будем анализировать запросы жителей район за районом, обрабатывать их с профессионалами по изменению городов и передавать чиновникам. Было бы здорово объединить наш проект с ресурсами городской администрации. Будет столько работы, что можно смело забыть про личную жизнь на несколько лет. Но если удастся это все реализовать, я смогу со спокойной совестью уходить на пенсию. Моя лепта в спасение города будет внесена.

Также очень хотелось бы исследовать все, что произошло во время кампании «Домой». Узнать, какие люди не остались равнодушными и участвовали в акции. Проанализировать маршруты, чтобы в случае, если мы снова окажемся в чрезвычайной ситуации, у нас уже был план действий, помогающий справиться с транспортным коллапсом. Насколько мне известно, в профильных комитетах сейчас никто этим не занимается, и нам снова придется все брать в свои руки. А еще важно понять, что стало ключевым моментом, который пробудил гражданскую активность у тысяч людей. Возможно, изучив эти вопросы, мы поймем, как увлечь горожан менять город, как рассказать, что все проблемы решаемы, если мы будем заодно.

МЕСТО СЪЕМКИ

Особняк Веге
Октябрьская наб., 38

Октябрьская наб., 38 Особняк промышленника Георгия Веге на территории принадлежавшего ему Киновиевского ультрамаринового завода (ныне завод «Пигмент») построен по проекту неустановленного архитектора. Интерьеры, отделанные в стиле эклектики с невероятной пышностью, на сегодняшний день близки к состоянию полной утраты.

Текст: Ксения Морозова

Фото: Данил Головкин

Стиль: Роман Кянджалиев

Визаж: Ольга Васильева

Прическа: Иван Иванов (PARK by OSIPCHuK)

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