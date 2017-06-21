НАУКА И ЖИЗНЬ
Как урбанист Ксения Чапкевич объединила Петербург акцией «Домой»
Пережить теракт Петербургу помогла сплоченность: во время транспортного коллапса тысячи водителей подвозили незнакомых людей в рамках акции «Домой». Но вскоре ее организатор Ксения Чапкевич из-за конфликта вокруг флешмоба лишилась должности руководителя «Городских проектов». Вся команда решила уйти вслед за ней, чтобы продолжить работу над решением социальных проблем.
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Платье Marni ( ДЛТ)
Как ты попала в «Городские проекты»?
Я изучала политические науки на Смольном факультете свободных искусств и наук СПбГУ и уже тогда поняла, что существует пропасть между миром молодых интеллектуалов, которые исследуют, как функционирует общество, и миром политических активистов. Первый нацелен на то, чтобы эмигрировать или в лучшем случае остаться в академической среде. Активисты же умеют доносить свои идеи до людей, но им часто не хватает знаний. И я решила совершить интервенцию в мир активизма, чтобы помочь этим двум мирам выстроить диалог.
Сначала меня избрали координатором в общественно-политическом движении «Весна». Потом я познакомилась с одним из создателей организации «Городские проекты» Максимом Кацем, и он предложил возглавить ее филиал в Петербурге. Я согласилась, хотя и понимала, что придется бесплатно работать целыми днями, чтобы проводить серьезные прикладные исследования. Я хочу прожить в Петербурге всю жизнь, хочу, чтобы здесь росли мои дети. Поэтому я заинтересована в том, чтобы город становился комфортным и безопасным и чтобы его развитием занимались не просто лояльные к кому-то люди, а профессионалы. А они из города разъезжаются — понятно, что в Москве или Европе у них больше возможностей заработать и построить карьеру. И я начала их останавливать и говорить: «Так, уехать ты всегда успеешь, давай хотя бы на год еще останемся, попробуем что-то изменить. Если не получится, то пожалуйста». Соблазн стать реформатором очень велик, и ребята соглашались.
Что сделала ваша команда?
Мы провели масштабное исследование работы ночного общественного транспорта — стало ясно, что существующие маршруты устарели. Составили новое тарифное меню, в котором предложили значительно удешевить единый проездной за счет повышения стоимости разового проезда, ввести билет на 90 минут, разделить город на две тарифные зоны — центр и окраины, а также соединить электрички с городской транспортной системой. Часть из этих идей уже была учтена профильными комитетами, часть будет обсуждаться в этом году.
Еще я горжусь исследованием Удельной, где в транспортный узел встроена стихийная уличная торговля. Это место вызывает огромный интерес и порождает таких же размеров конфликт. Мы наблюдали, как используется территория, говорили и с бабушками-продавщицами, и с их покупателями, и с местными жителями. Зафиксировав все, что делает Удельную городской легендой, мы придумали, как ее сохранить, просто грамотно оформив и зонировав.
Другой важный проект — «Атлас идей Московского района». Жители района хотят как-то его менять, но не ходят на общественные слушания: для них это другая вселенная, про которую мало что известно. Районная администрация, в свою очередь, не имеет полного представления о том, чего хотят горожане. Получается, что работающего средства связи между ними нет. Мы организовали исследование: социологи спросили у прохожих, как бы они хотели поменять свой район. Дальше архитекторы и транспортные аналитики приступили к созданию концепций на основе ответов жителей, после чего мы пригласили авторов идей и попросили их критиковать эти концепции. В конце июня мы представим результаты проекта, и есть основания полагать, что этой осенью бюджетные средства направят на то, что действительно нужно людям, — глава администрации Московского района Владимир Ушаков поддерживает нашу работу.
Самая резонансная наша акция «Домой» получилась спонтанно. Сразу после теракта в метрополитене Петербурга мы с «Городскими проектами» и ребятами, играющими в онлайн-игру Ingress, сделали таблицу, сайт и чат, в которых помогали людям находить попутчиков. Я распределила роли, рулила процессом, была одним из модераторов. Рада, что мы реализовали этот проект. Уверена, что акция не перегрузила трафик, как говорили наши критики, — он был и так перегружен без нас, потому что у нас вся система общественного транспорта завязана на метрополитен, и как только он коллапсирует, город встает в огромную пробку. И мы как минимум снизили уровень стресса в этой пробке после трагедии.
Большинство ваших проектов все же не были реализованы?
Реализовать их — задача тех, кто держит в своих руках ресурсы, то есть администрации Санкт-Петербурга. А наша задача — исследовать город и вынуждать чиновников заниматься решением накопившихся проблем. Постепенно к нам начинают прислушиваться.
По решению создателей «Городских проектов» Ильи Варламова и Максима Каца тебе пришлось покинуть организацию. Чем намерены заниматься ты и твоя команда?
Сейчас мы готовим к запуску новую общественную инициативу — «OK, NO». После истории с увольнением мне написали десятки молодых профессионалов, которые хотят работать вместе с нами. Приходит понимание, что сейчас можно сделать более масштабный и продуманный проект. Точно могу сказать, что мы будем по-прежнему исследовать город. И начнем чуть больше экспериментировать: запускать общественные кампании, устраивать художественные интервенции, рассуждать о прогрессе технологий и общественного договора. Исследование, которое мы запустили в Московском районе, хотим проводить далее по всему городу: будем анализировать запросы жителей район за районом, обрабатывать их с профессионалами по изменению городов и передавать чиновникам. Было бы здорово объединить наш проект с ресурсами городской администрации. Будет столько работы, что можно смело забыть про личную жизнь на несколько лет. Но если удастся это все реализовать, я смогу со спокойной совестью уходить на пенсию. Моя лепта в спасение города будет внесена.
Также очень хотелось бы исследовать все, что произошло во время кампании «Домой». Узнать, какие люди не остались равнодушными и участвовали в акции. Проанализировать маршруты, чтобы в случае, если мы снова окажемся в чрезвычайной ситуации, у нас уже был план действий, помогающий справиться с транспортным коллапсом. Насколько мне известно, в профильных комитетах сейчас никто этим не занимается, и нам снова придется все брать в свои руки. А еще важно понять, что стало ключевым моментом, который пробудил гражданскую активность у тысяч людей. Возможно, изучив эти вопросы, мы поймем, как увлечь горожан менять город, как рассказать, что все проблемы решаемы, если мы будем заодно.
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МЕСТО СЪЕМКИ
Особняк Веге
Октябрьская наб., 38 Особняк промышленника Георгия Веге на территории принадлежавшего ему Киновиевского ультрамаринового завода (ныне завод «Пигмент») построен по проекту неустановленного архитектора. Интерьеры, отделанные в стиле эклектики с невероятной пышностью, на сегодняшний день близки к состоянию полной утраты.
Текст: Ксения Морозова
Фото: Данил Головкин
Стиль: Роман Кянджалиев
Визаж: Ольга Васильева
Прическа: Иван Иванов (PARK by OSIPCHuK)
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