Как урбанист Ксения Чапкевич объединила Петербург акцией «Домой»

Как ты попала в «Городские проекты»?

Я изучала политические науки на Смольном факультете свободных искусств и наук СПбГУ и уже тогда поняла, что существует пропасть между миром молодых интеллектуалов, которые исследуют, как функционирует общество, и миром политических активистов. Первый нацелен на то, чтобы эмигрировать или в лучшем случае остаться в академической среде. Активисты же умеют доносить свои идеи до людей, но им часто не хватает знаний. И я решила совершить интервенцию в мир активизма, чтобы помочь этим двум мирам выстроить диалог.

Сначала меня избрали координатором в общественно-политическом движении «Весна». Потом я познакомилась с одним из создателей организации «Городские проекты» Максимом Кацем, и он предложил возглавить ее филиал в Петербурге. Я согласилась, хотя и понимала, что придется бесплатно работать целыми днями, чтобы проводить серьезные прикладные исследования. Я хочу прожить в Петербурге всю жизнь, хочу, чтобы здесь росли мои дети. Поэтому я заинтересована в том, чтобы город становился комфортным и безопасным и чтобы его развитием занимались не просто лояльные к кому-то люди, а профессионалы. А они из города разъезжаются — понятно, что в Москве или Европе у них больше возможностей заработать и построить карьеру. И я начала их останавливать и говорить: «Так, уехать ты всегда успеешь, давай хотя бы на год еще останемся, попробуем что-то изменить. Если не получится, то пожалуйста». Соблазн стать реформатором очень велик, и ребята соглашались.

Что сделала ваша команда?

Мы провели масштабное исследование работы ночного общественного транспорта — стало ясно, что существующие маршруты устарели. Составили новое тарифное меню, в котором предложили значительно удешевить единый проездной за счет повышения стоимости разового проезда, ввести билет на 90 минут, разделить город на две тарифные зоны — центр и окраины, а также соединить электрички с городской транспортной системой. Часть из этих идей уже была учтена профильными комитетами, часть будет обсуждаться в этом году.

Еще я горжусь исследованием Удельной, где в транспортный узел встроена стихийная уличная торговля. Это место вызывает огромный интерес и порождает таких же размеров конфликт. Мы наблюдали, как используется территория, говорили и с бабушками-продавщицами, и с их покупателями, и с местными жителями. Зафиксировав все, что делает Удельную городской легендой, мы придумали, как ее сохранить, просто грамотно оформив и зонировав.

Другой важный проект — «Атлас идей Московского района». Жители района хотят как-то его менять, но не ходят на общественные слушания: для них это другая вселенная, про которую мало что известно. Районная администрация, в свою очередь, не имеет полного представления о том, чего хотят горожане. Получается, что работающего средства связи между ними нет. Мы организовали исследование: социологи спросили у прохожих, как бы они хотели поменять свой район. Дальше архитекторы и транспортные аналитики приступили к созданию концепций на основе ответов жителей, после чего мы пригласили авторов идей и попросили их критиковать эти концепции. В конце июня мы представим результаты проекта, и есть основания полагать, что этой осенью бюджетные средства направят на то, что действительно нужно людям, — глава администрации Московского района Владимир Ушаков поддерживает нашу работу.

Самая резонансная наша акция «Домой» получилась спонтанно. Сразу после теракта в метрополитене Петербурга мы с «Городскими проектами» и ребятами, играющими в онлайн-игру Ingress, сделали таблицу, сайт и чат, в которых помогали людям находить попутчиков. Я распределила роли, рулила процессом, была одним из модераторов. Рада, что мы реализовали этот проект. Уверена, что акция не перегрузила трафик, как говорили наши критики, — он был и так перегружен без нас, потому что у нас вся система общественного транспорта завязана на метрополитен, и как только он коллапсирует, город встает в огромную пробку. И мы как минимум снизили уровень стресса в этой пробке после трагедии.