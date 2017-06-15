Убийственная архитектура: лепнина проломила автомобиль в центре Петербурга
Ранним утром, 15 июня, в центре Петербурга, лепнина с исторического здания рухнула на припаркованный автомобиль. Инцидент произошел в переулке Гривцова, у набережной реки Мойки, где в районе дома №1 упавший кусок лепнины из гипса упал на Chevrolet Spark.
В результате обрушения лепнины с фасада здания у машины серьезно повреждена крыша, пробито лобовое стекло, пострадала боковая часть. Сведений о погибших и пострадавших в экстренные городские службы не поступало.
«Ощущение, будто полдома обвалилось», — отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Местные жители вспоминают, что лепнина с дома падает уже не первый раз. «Это уже не первый раз с этим домом. Два года назад было вот так во дворе», — пишут они.
Фото: vk.com/spb_today
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.