Александр Невзоров: «Вы хотели великую Россию? Нате, нюхайте, что это такое на самом деле!»

Предлагаю поговорить о том, что нас ждет. Что будет происходить с нами как с видом? С петербуржцами как с видом, с гражданами РФ, вообще с людьми.

Я понимаю, что вы имеете в виду под видом, когда говорите о петербуржцах, и принимаю эту вашу чудовищную натяжку и этот гнусный образ. Знаю про своего рода культ Петербурга и его архитектуры. Лично я вообще не люблю никакой город. Мне легко с этим: атеист — он атеист во всем. К тому же я не эстет — в этом я похож на Ньютона, который называл любую скульптуру каменной куклой. Я сейчас скажу гадость: сойти с ума от Петербурга можно, только если ты не жил в Париже, Лондоне или в каких-нибудь североломбардских городах. Но вообще все, что я говорю, нужно делить на 225. Однако мы осознаем, что петербуржцы в большей степени часть мира, чем все остальные граждане Российской Федерации. Мы, питерские, важнейшие представители этого паршивого вида, потому что мы на передовой, в нас сконцентрированы те смыслы, которые сейчас больше всего должны беспокоить людей. Почему? Потому что мы находимся в столь сладостном и столь необходимом режиме противостояния. Ведь самые интересные вещи люди делают назло, в режиме давления на них, в режиме общественного нездоровья. Там, где этого нет, там нет батута, на котором можно высоко подпрыгнуть. Мы должны очень радоваться тому, что живем в крайне любопытную эпоху, во времена разгула мракобесия и прессинга, это все чудесно! Я вижу, что все те бредни, которые владели неплохими людьми в XIX–XX веках, именно сегодня обнажились. Вы хотели имперскости, хотели великую Россию? Хотели православие и рисовали себе волшебные очертания куполов над туманной рекой и проникновенных старцев? Нате, нюхайте, что это такое на самом деле!

Ваша собственная позиция в вопросе о великой России тоже изменилась со временем?

Да, и я вижу, какие во мне случились изменения. Сегодня я вообще свободен от всяческих влияний этой страны. Долгое время я пишу трактат о родине. О том, что родина — это иллюзия, абстракция, придуманное божество, от имени которого говорят его жрецы. Поскольку это один из самых удобных инструментов для управления, то в России он, естественно, культивировался и культивируется до сих пор. Европа в этом отношении уже ушла вперед, потому что там жестоко расправились с этой идеальной религией под названием «родина». И мы тоже к этому придем.

Мы сейчас живем в очень интересном моменте: смыслы и истины переехали в новые формы, и произошло это очень быстро. Они никого не спросили, собрали манатки и просто больше не живут по старым адресам, все! Стучаться туда и ходить к ним в гости бессмысленно. Там, где мы привыкли их видеть: в романах, в серьезных больших научных монографиях, в капитальных трудах, в скучных рассуждениях — их там больше нет. А каким образом это произошло, никак не установить.

Стесняюсь спросить, не в короткие ли твиты, посты в «Фейсбуке» и подписи к фото в «Инстаграме» переехали смыслы?

Они переехали в эту новую, сегодняшнюю стилистику и уютно себя там чувствуют. Чем она им так приглянулась, я не понимаю. Этой стилистикой нам, людям взрослым, сложнее овладевать. Я думаю, что смыслы и истины переезжали каждое столетие, просто мы этого не видели: так, в XVIII веке они перебрались в сочинения Жюльена Офре де Ламетри, которые были совершенно абсурдными, декартскими и нестерпимо постмодернистскими по тем временам. Надо сказать, что все произошедшее — замечательно! Почему я говорю об этом с вами? Потому что, во-первых, мне об этом больше не с кем поговорить, кроме как с «Собака.ru», а во-вторых, потому что именно это является предельно важным. Ты годами изучаешь латынь, занимаешься проблемами мозга. Для чего? Для того, чтобы потом суметь запихнуть свои знания в две или три хлесткие и подлые фразы. И если тебе удастся все, что ты скопил за эти годы, разместить в этих фразах, то тогда, считай, дело в шляпе. Но пересказывать все, что ты знаешь, старыми формами уже бессмысленно. В лучшем случае будет десять заинтересованных лиц, которые это прочтут.