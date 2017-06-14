16 июня 23:59 Stackenschneider

Вечеринка Low Cost by Roots United



На уже традиционной вечеринке Low Cost от команды Roots United в клубе Stackenschneider выступит канадец PLO Man. В его сетах можно услышать хаус-пластинки, из которых он гармонично уходит в даб, затем в техно с элементами эмбиента или даже джангла, а затем снова в хаус.Так же в лайн-апе классическое трио Roots United: Hoopa, El, Shutta, а также герой недавнего эфира Boiler Room – Hoavi и прекрасная Perila – резидент Berlin Community Radio.