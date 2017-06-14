Уикенд в Петербурге с 15 по 18 июня

Масштабная выставка туринского Египетского музея в Эрмитаже, отвязная комедия «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон и вечеринка-джем-сессия с Джими Тенером в «Кузне» – как весело провести выходные в городе (и пригородах).  

с 15 июня

Фильм «Тачки-3»

Третья часть мультипликационной франшизы Pixar стала режиссерским дебютом актера первых «Тачек» Брайан Фи. В новом фильме легендарный гонщик Молния Маккуин пытается понять, есть ли для него жизнь без турниров и что на самом деле делает его чемпионом.

с 15 июня

Фильм «Синяя бездна»

Модификация классического типа водных триллеров из серии "выжить в борьбе со стихией и ее обитателями". Героиням предстоит попытаться всплыть с глубины 47 метров, сражаясь с акулами и прочими морскими хищниками, имея в арсенале запас воздуха на час.

с 15 июня

Фильм «Очень плохие девчонки» 

Комедия об одном неудачном девичнике в Майми со Скарлетт Йоханссон и Деми Мур от автора сериала «Брод Сити» Люсии Аньелло (с его же звездой Иланой Глейзер в одной из ролей). На традиционной предсвадебной вечеринке группа девушек в цвету случайно убивает стриптизера и решает самостоятельно избавиться от трупа.

15 июня

21:00

«Кузня»

Джем-сессия с Джими Тенором

На вечеринке-концерте в «Кузне» на один вечер появится бэнд мечты: легендарный финский музыкант, автор хита Take Me Baby возьмет на себя партию саксофона и флейты, Роман Литвинов (akа Mujuice) подыграет меланхоличным техно, а группа программного директора клуба Кирилла Сергеева Kito Jempere Band будет аккомпанировать в полном составе.

с 16-10 июня-января

Манеж Малого Эрмитажа

Выставка «Нефертари и Долина цариц»

С 16 июня в Манеже Малого Эрмитажа открывается выставка «Нефертари и Долина цариц», на которой покажут экспонаты из собрания Египетского музея в Турине. В экспозиция около 255 памятников и полевых фотографий.

с 16 июня

Новая Голландия

Дискуссия с писателем Александрой Петровой

В рамках лекций на Новой голландий пройдет public talk лауреата премии Андрея Белого, живущей в Италии петербурженки Александры Петровой. Писательница расскажет о своем романе «Аппендикс».

с 16 июня

Конюшенный флигель

Концерт Эми Питерс

В Конюшенном флигеле дворца Юсуповых создали новое концертное пространство – современную двухуровневую площадку. Первой на ней выступит с презентацией нового альбом «Becoming Innocent — Love and Theory» джаз и соул-дива Эми Питерс.

16 июня

20:00

«Тессарт»

Спектакль Genezis

В пятницу в мультимедийном пространстве «Тессарт» покажут интерактивный спектакль «Genezis» нашего номинанта на «Топ 50» режиссера Михаила Патласова. В новой версии постановки исследуется Big Data и человек, как объект наблюдения тысячи источников, собирающих информацию о нем.

16 июня

21:00

«Родина»

Спецпоказ фильма «Бердмэн»

Триумфатора прошлогоднего «Оскара», картину «Бердмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, снова покажут на большом экране. Фильм можно будет увидеть в пятницу в киноцентре «Родина». Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами.

16 июня

23:59

Stackenschneider

Вечеринка Low Cost by Roots United

На уже традиционной вечеринке Low Cost от команды Roots United в клубе Stackenschneider  выступит канадец PLO Man. В его сетах можно услышать хаус-пластинки, из которых он гармонично уходит в даб, затем в техно с элементами эмбиента или даже джангла, а затем снова в хаус.Так же в лайн-апе классическое трио Roots United: Hoopa, El, Shutta, а также герой недавнего эфира Boiler Room – Hoavi и прекрасная Perila – резидент Berlin Community Radio.

17 июня

12:00

Уткина дача

День открытых дверей на Уткиной даче

Музей Городской скульптуры устраивает день открытых дверей в старинной усадьбе, где можно будет узнать ее историю – от жизни дворян XVIII века до коммунальных квартир конца XX. Кроме того, в программе – выступление хора ArtSonus, пленэр от «Пора рисовать» и игра в крокет.

17, 18 июня

19:00

Новая сцена Александринского театра

Спектакль «Баня»

«Баню» ее автор — Владимир Маяковский — назвал «сатирической пьесой с цирком и фейерверком». Певец революции высмеял в ней общественные пороки того времени: бюрократизм, пустословие, «коммунистическое чванство». Режиссер Александринки Николай Рощин не стремится к конкретике или откровенной сатире. Но при этом проводит параллель с современными реалиями: открывая постановку интермедией с худсоветом и непринятым художником.

17, 18 июня

19:00

Театр Поколений

Спектакль «Всего лишь конец света»

В петербургском Театре Поколений пройдет премьера спектакля Валентина Левицкого «Всего лишь конец света» по пьесе Жан-Люка Лагарса. Молодой писатель Луи узнает о смертельной болезни и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет.

17-19 июня-июля

Гатчина

Фестиваль «Оперетта-Парк»

На Серебряном лугу в Гатчине с 17 по 19 июня пройдет первый в России театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Его проведет труппа Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии вместе с артистами цирка и каскадерами. В первый день покажут «Свадьбу в Малиновке», во второй – «Мистер Икса», в третий – концерт из хитов оперетт.

17 июня

21:00

"Квартариата"

Вечеринка QQQ-Opening

В арт-резиденции "Квартариата" пройдет масштабная вечеринка в честь трех Q: открытие gif - art галереи, ночного режима в Q-Cafe и старт регулярных летних вечеринок. В лайн-апе сеты от Soukas, Hoopa, художника Виктора Кудряшова и многих других.

18 июня

Бесплатные экскурсии по парадным

В воскресенье для жителей и гостей города устроят бесплатные экскурсии по самым роскошным парадным зданий в стиле модерн в рамках третьего по счету фестиваля «Парадные в стиле модерн. Лучшее». В программе — пять лучших городских маршрутов: витражи и печи на Петроградке, винтовые лестницы и атланты на Советских улицах, и района Семенцы, за дверями которых спрятаны роскошные витражи, лепнина, камины и мозаичные полы, и другие маршруты, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей города. Подробное расписание фестиваля можно узнать здесь.

18 июня

20:00

Эрарта

Концерт «Запрещенные барабанщики»

В программу концерта под томным петербургским названием «Белые ночи, черные очи» войдут песни Победы и хиты «Запрещенных Барабанщиков» – «Таблетка», «Куба», «Мама Зузу» и многие другие.
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