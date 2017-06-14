Масштабная выставка туринского Египетского музея в Эрмитаже, отвязная комедия «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йоханссон и вечеринка-джем-сессия с Джими Тенером в «Кузне» – как весело провести выходные в городе (и пригородах).
Уикенд в Петербурге с 15 по 18 июня
с 15 июня
Фильм «Тачки-3»
Третья часть мультипликационной франшизы Pixar стала режиссерским дебютом актера первых «Тачек» Брайан Фи. В новом фильме легендарный гонщик Молния Маккуин пытается понять, есть ли для него жизнь без турниров и что на самом деле делает его чемпионом.
Третья часть мультипликационной франшизы Pixar стала режиссерским дебютом актера первых «Тачек» Брайан Фи. В новом фильме легендарный гонщик Молния Маккуин пытается понять, есть ли для него жизнь без турниров и что на самом деле делает его чемпионом.
с 15 июня
Фильм «Синяя бездна»
Модификация классического типа водных триллеров из серии "выжить в борьбе со стихией и ее обитателями". Героиням предстоит попытаться всплыть с глубины 47 метров, сражаясь с акулами и прочими морскими хищниками, имея в арсенале запас воздуха на час.
Модификация классического типа водных триллеров из серии "выжить в борьбе со стихией и ее обитателями". Героиням предстоит попытаться всплыть с глубины 47 метров, сражаясь с акулами и прочими морскими хищниками, имея в арсенале запас воздуха на час.
с 15 июня
Фильм «Очень плохие девчонки»
Комедия об одном неудачном девичнике в Майми со Скарлетт Йоханссон и Деми Мур от автора сериала «Брод Сити» Люсии Аньелло (с его же звездой Иланой Глейзер в одной из ролей). На традиционной предсвадебной вечеринке группа девушек в цвету случайно убивает стриптизера и решает самостоятельно избавиться от трупа.
Комедия об одном неудачном девичнике в Майми со Скарлетт Йоханссон и Деми Мур от автора сериала «Брод Сити» Люсии Аньелло (с его же звездой Иланой Глейзер в одной из ролей). На традиционной предсвадебной вечеринке группа девушек в цвету случайно убивает стриптизера и решает самостоятельно избавиться от трупа.
15 июня
21:00
«Кузня»
Джем-сессия с Джими Тенором
На вечеринке-концерте в «Кузне» на один вечер появится бэнд мечты: легендарный финский музыкант, автор хита Take Me Baby возьмет на себя партию саксофона и флейты, Роман Литвинов (akа Mujuice) подыграет меланхоличным техно, а группа программного директора клуба Кирилла Сергеева Kito Jempere Band будет аккомпанировать в полном составе.
На вечеринке-концерте в «Кузне» на один вечер появится бэнд мечты: легендарный финский музыкант, автор хита Take Me Baby возьмет на себя партию саксофона и флейты, Роман Литвинов (akа Mujuice) подыграет меланхоличным техно, а группа программного директора клуба Кирилла Сергеева Kito Jempere Band будет аккомпанировать в полном составе.
с 16-10 июня-января
Манеж Малого Эрмитажа
Выставка «Нефертари и Долина цариц»
С 16 июня в Манеже Малого Эрмитажа открывается выставка «Нефертари и Долина цариц», на которой покажут экспонаты из собрания Египетского музея в Турине. В экспозиция около 255 памятников и полевых фотографий.
С 16 июня в Манеже Малого Эрмитажа открывается выставка «Нефертари и Долина цариц», на которой покажут экспонаты из собрания Египетского музея в Турине. В экспозиция около 255 памятников и полевых фотографий.
с 16 июня
Новая Голландия
Дискуссия с писателем Александрой Петровой
В рамках лекций на Новой голландий пройдет public talk лауреата премии Андрея Белого, живущей в Италии петербурженки Александры Петровой. Писательница расскажет о своем романе «Аппендикс».
В рамках лекций на Новой голландий пройдет public talk лауреата премии Андрея Белого, живущей в Италии петербурженки Александры Петровой. Писательница расскажет о своем романе «Аппендикс».
с 16 июня
Конюшенный флигель
Концерт Эми Питерс
В Конюшенном флигеле дворца Юсуповых создали новое концертное пространство – современную двухуровневую площадку. Первой на ней выступит с презентацией нового альбом «Becoming Innocent — Love and Theory» джаз и соул-дива Эми Питерс.
В Конюшенном флигеле дворца Юсуповых создали новое концертное пространство – современную двухуровневую площадку. Первой на ней выступит с презентацией нового альбом «Becoming Innocent — Love and Theory» джаз и соул-дива Эми Питерс.
16 июня
20:00
«Тессарт»
Спектакль Genezis
В пятницу в мультимедийном пространстве «Тессарт» покажут интерактивный спектакль «Genezis» нашего номинанта на «Топ 50» режиссера Михаила Патласова. В новой версии постановки исследуется Big Data и человек, как объект наблюдения тысячи источников, собирающих информацию о нем.
В пятницу в мультимедийном пространстве «Тессарт» покажут интерактивный спектакль «Genezis» нашего номинанта на «Топ 50» режиссера Михаила Патласова. В новой версии постановки исследуется Big Data и человек, как объект наблюдения тысячи источников, собирающих информацию о нем.
16 июня
21:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Бердмэн»
Триумфатора прошлогоднего «Оскара», картину «Бердмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, снова покажут на большом экране. Фильм можно будет увидеть в пятницу в киноцентре «Родина». Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
Триумфатора прошлогоднего «Оскара», картину «Бердмэн» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, снова покажут на большом экране. Фильм можно будет увидеть в пятницу в киноцентре «Родина». Показ пройдет на английском языке с русскими субтитрами.
16 июня
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Low Cost by Roots United
На уже традиционной вечеринке Low Cost от команды Roots United в клубе Stackenschneider выступит канадец PLO Man. В его сетах можно услышать хаус-пластинки, из которых он гармонично уходит в даб, затем в техно с элементами эмбиента или даже джангла, а затем снова в хаус.Так же в лайн-апе классическое трио Roots United: Hoopa, El, Shutta, а также герой недавнего эфира Boiler Room – Hoavi и прекрасная Perila – резидент Berlin Community Radio.
На уже традиционной вечеринке Low Cost от команды Roots United в клубе Stackenschneider выступит канадец PLO Man. В его сетах можно услышать хаус-пластинки, из которых он гармонично уходит в даб, затем в техно с элементами эмбиента или даже джангла, а затем снова в хаус.Так же в лайн-апе классическое трио Roots United: Hoopa, El, Shutta, а также герой недавнего эфира Boiler Room – Hoavi и прекрасная Perila – резидент Berlin Community Radio.
17 июня
12:00
Уткина дача
День открытых дверей на Уткиной даче
Музей Городской скульптуры устраивает день открытых дверей в старинной усадьбе, где можно будет узнать ее историю – от жизни дворян XVIII века до коммунальных квартир конца XX. Кроме того, в программе – выступление хора ArtSonus, пленэр от «Пора рисовать» и игра в крокет.
Музей Городской скульптуры устраивает день открытых дверей в старинной усадьбе, где можно будет узнать ее историю – от жизни дворян XVIII века до коммунальных квартир конца XX. Кроме того, в программе – выступление хора ArtSonus, пленэр от «Пора рисовать» и игра в крокет.
17, 18 июня
19:00
Новая сцена Александринского театра
Спектакль «Баня»
«Баню» ее автор — Владимир Маяковский — назвал «сатирической пьесой с цирком и фейерверком». Певец революции высмеял в ней общественные пороки того времени: бюрократизм, пустословие, «коммунистическое чванство». Режиссер Александринки Николай Рощин не стремится к конкретике или откровенной сатире. Но при этом проводит параллель с современными реалиями: открывая постановку интермедией с худсоветом и непринятым художником.
«Баню» ее автор — Владимир Маяковский — назвал «сатирической пьесой с цирком и фейерверком». Певец революции высмеял в ней общественные пороки того времени: бюрократизм, пустословие, «коммунистическое чванство». Режиссер Александринки Николай Рощин не стремится к конкретике или откровенной сатире. Но при этом проводит параллель с современными реалиями: открывая постановку интермедией с худсоветом и непринятым художником.
17, 18 июня
19:00
Театр Поколений
Спектакль «Всего лишь конец света»
В петербургском Театре Поколений пройдет премьера спектакля Валентина Левицкого «Всего лишь конец света» по пьесе Жан-Люка Лагарса. Молодой писатель Луи узнает о смертельной болезни и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет.
В петербургском Театре Поколений пройдет премьера спектакля Валентина Левицкого «Всего лишь конец света» по пьесе Жан-Люка Лагарса. Молодой писатель Луи узнает о смертельной болезни и отправляется на встречу с семьей, которую не видел уже 12 лет.
17-19 июня-июля
Гатчина
Фестиваль «Оперетта-Парк»
На Серебряном лугу в Гатчине с 17 по 19 июня пройдет первый в России театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Его проведет труппа Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии вместе с артистами цирка и каскадерами. В первый день покажут «Свадьбу в Малиновке», во второй – «Мистер Икса», в третий – концерт из хитов оперетт.
На Серебряном лугу в Гатчине с 17 по 19 июня пройдет первый в России театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк». Его проведет труппа Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии вместе с артистами цирка и каскадерами. В первый день покажут «Свадьбу в Малиновке», во второй – «Мистер Икса», в третий – концерт из хитов оперетт.
17 июня
21:00
"Квартариата"
Вечеринка QQQ-Opening
В арт-резиденции "Квартариата" пройдет масштабная вечеринка в честь трех Q: открытие gif - art галереи, ночного режима в Q-Cafe и старт регулярных летних вечеринок. В лайн-апе сеты от Soukas, Hoopa, художника Виктора Кудряшова и многих других.
В арт-резиденции "Квартариата" пройдет масштабная вечеринка в честь трех Q: открытие gif - art галереи, ночного режима в Q-Cafe и старт регулярных летних вечеринок. В лайн-апе сеты от Soukas, Hoopa, художника Виктора Кудряшова и многих других.
18 июня
Бесплатные экскурсии по парадным
В воскресенье для жителей и гостей города устроят бесплатные экскурсии по самым роскошным парадным зданий в стиле модерн в рамках третьего по счету фестиваля «Парадные в стиле модерн. Лучшее». В программе — пять лучших городских маршрутов: витражи и печи на Петроградке, винтовые лестницы и атланты на Советских улицах, и района Семенцы, за дверями которых спрятаны роскошные витражи, лепнина, камины и мозаичные полы, и другие маршруты, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей города. Подробное расписание фестиваля можно узнать здесь.
В воскресенье для жителей и гостей города устроят бесплатные экскурсии по самым роскошным парадным зданий в стиле модерн в рамках третьего по счету фестиваля «Парадные в стиле модерн. Лучшее». В программе — пять лучших городских маршрутов: витражи и печи на Петроградке, винтовые лестницы и атланты на Советских улицах, и района Семенцы, за дверями которых спрятаны роскошные витражи, лепнина, камины и мозаичные полы, и другие маршруты, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей города. Подробное расписание фестиваля можно узнать здесь.
18 июня
20:00
Эрарта
Концерт «Запрещенные барабанщики»
В программу концерта под томным петербургским названием «Белые ночи, черные очи» войдут песни Победы и хиты «Запрещенных Барабанщиков» – «Таблетка», «Куба», «Мама Зузу» и многие другие.
В программу концерта под томным петербургским названием «Белые ночи, черные очи» войдут песни Победы и хиты «Запрещенных Барабанщиков» – «Таблетка», «Куба», «Мама Зузу» и многие другие.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.