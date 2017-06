Вы были журналистом, автором репортажей и аналитики в Harper's, The Nation, Vanity Fair, Vogue, Travel + Leisure, The Village Voice и многих других. Как вам кажется, куда движутся медиа сегодня? Умерла ли так называемая «журналистика факта» и старая школа из-за засилья фейков, заказухи и использования СМИ как средства пропаганды?

Строго говоря, я скорее работаю обозревателем в New Yorker вот уже 25 лет. Публикации, не связанные с журналом, я писал еще в 1980х-начале 1990х. В New Yorker мы продолжаем делать высококачественную «журналистику факта» (а разве есть другой вид журналистики?) и журнал чувствует себя очень бодро: достиг своего рекордного тиража и далек от закрытия. Это благодаря нашим читателям, постоянно возобновляющим подписку, хотя ее цена все время повышается. Так что нет – «журналистика факта» не умирает, и факты никогда не станут пережитком прошлого. Доказательством этого является успех New Yorker, The New York Times, The Washington Post, несмотря на эпоху Трампа.

Ваша теория «Nowbrow» из книги «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры» — впечатляющая попытка подорвать иерархию культурных явлений, основанную на власти и снобизме. Сегодня в США по-прежнему разворачивается борьба за разнообразие: например, скандалы на «Оскарах» из-за недостаточного присутствия миноратных групп. Близки ли вам эти тенденции?

«Лунный свет» выиграл Оскар! Этот фильм о бедном чернокожем гомосексуале, и в картине нет ни одного белого. Является ли это ответом на ваш вопрос? Кажется, что это вполне ясный ответ на вопрос о том, поддерживает ли Голливуд разнообразие.

А что вы думает о Дональде Трампе: действительно ли его избрание – это катастрофа для свободы и плюрализма мнений и культур в Америке?

Трамп – это катастрофа для имиджа США в глазах остального мира. Трамп – это катастрофа для равенства доходов (самая большая из социальных проблем США), миграционной политики, вопросов изменения климата и реформы полиции. Но он не олицетворяет собой катастрофу для свободы слова и разнообразия мнений. Нравится он вам или нет, но этот человек является сторонником свободы слова, которая выражается, например, через его использование «Твиттера». Это круто, когда видишь, что президент пользуется теми же способами коммуникации, что и ты. Будет ли «Твиттер» в конечном счете пособником его интересов или нет, это уже другой вопрос, но мне кажется его собственная свобода слова на самом деле идет наперекор его принципам. И даже если неонацисты в США воодушевились теми высказываниями, которые транслирует Трамп, то это тоже свобода слова. Да, он, по сути, расширяет полномочия крайних правых, но тем самым он сплачивает и левых.

Как вы относитесь к России? Согласны ли с тем, что сегодня из-за демонизации в западных СМИ, она опять становится «империей зла», как это было с СССР в рейгановской Америке 1980-х?

Ха-ха. Да, абсолютное зло. Я взял с собой одежду только черного цвета и готов обмануть столько людей, сколько смогу, пока нахожусь здесь. Но если серьезно, мы любим русских. Все хотят встретитсься с вашим послом. Можно мне тоже с ним встретиться? Обещаю не брать с собой Джареда Кушнера (зять Трампа, который якобы обсуждал с послом тайный канал связи с Россией – Прим.ред.).