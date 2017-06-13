В Царском Cеле построят аттракционы по мотивам сказок Пушкина

В Царском селе появится интерактивный парк развлечений по мотивам сказок Пушкина. Об этом сообщил «Деловой Петербург». Строительством объекта займется компания , а стоимость работ оценивается в 1,6 млрд рублей.

По плану, аттракционы должны появиться в Буферном парке Царского села. За образец для проекта строители возьмут стокгольмский парк Астрид Линдгрен. В российском проекте будет музей сказок с выставочными залами и развлекательными аттракционами, а также пять игровых зон, спортивные площадки и общественные зоны отдыха. Общая площадь зданий комплекса составит 13,8 тыс. м2, высота застройки не превысит трех этажей. Включать в проект гостиницу инвестор не планирует (хотя принятые поправки в генплан это позволяют).

Как сообщила владелица компании «Светоч» Светлана Головерова, строительные работы начнутся в 2018 году. Первая очередь парка будет открыта для посетителей в 2020 году, а полностью завершить проект инвесторы планируют к 2025 году.