Фоторепортаж: фестиваль «Авангарденс» в Михайловском саду

В этом году главной темой ставшего уже традиционным фестиваля «Императорские сады России» является искусство авангарда, в связи с чем организаторы дали ему название «Авангарденс». Зрителям показали арт-объекты, посвященные Малевичу, Родченко, Маяковскому, французским художникам Роберу Делоне и Соне Терк-Делоне. Фотографии с фестиваля — в нашей Instagram-подборке.

Фото: Кирилл Рейн, @natalyarubtsova, @egle_shezhinite, @igor___ch,  @shilovairusha, @soldatova_anna, @rossa_org, @shilovairusha, @katamaritoka

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Кинотеатр «Англетер» закроется из-за футбола

Фоторепортаж: открытие «Аллеи парящих зонтиков»

Вместо «Life 78» запустят новый телеканал

Спектакль «Это Питер, детка»

В аэропорту Пулково вырос гигантский одуванчик добра

Мосты не будут разводить из-за Дня России

Центральный вход в Московский вокзал закрыт

Усадьба Юсуповых превратится в новую джазовую площадку