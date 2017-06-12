В этом году главной темой ставшего уже традиционным фестиваля «Императорские сады России» является искусство авангарда, в связи с чем организаторы дали ему название «Авангарденс». Зрителям показали арт-объекты, посвященные Малевичу, Родченко, Маяковскому, французским художникам Роберу Делоне и Соне Терк-Делоне. Фотографии с фестиваля — в нашей Instagram-подборке.
Фоторепортаж: фестиваль «Авангарденс» в Михайловском саду
Фото: Кирилл Рейн, @natalyarubtsova, @egle_shezhinite, @igor___ch, @shilovairusha, @soldatova_anna, @rossa_org, @shilovairusha, @katamaritoka
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.