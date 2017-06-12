Кинотеатр «Англетер» закроется из-за футбола

Проведение Кубка конфедераций внесло значительные коррективы в работу Angleterre Cinema Lounge — кинотеатр приостанавливает свою работу до 4 июля. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель правления Angleterre Cinema Lounge Станислав Ершов, назвав мероприятие «летним безумием».

Футбольный чемпионат внес значительные изменения в жизнь Петербурга — ранее стало известно о том, что «Почта России» будет проверять содержимое всех посылок, направляющихся в город.

Помимо Кубка конфедераций, жителей и гостей города в ближайшее время ждет еще одно масштабное событие — главный праздник выпускников «Алые паруса», из-за которого до 7 июля будет закрыт городской пляж у Петропавловской крепости.