В апреле в Государственном Эрмитаже прошла выставка «Одними красками», в рамках которой показали реплики на шедевры из коллекции музея, нарисованные взрослыми людьми с аутизмом — ученикам центра «Антон тут рядом».
Фотопроект: студенты «Антон тут рядом» рисуют шедевры Эрмитажа
Теперь главный фотограф Эрмитажа и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Молодковей запортретировал ребят с их картинами на фоне оригинальных полотен, Так, Нина, Илья, Саша и Остап сфотографированы рядом с живописью Пикассо, Матисса и Дерена.
Напомним, что центр «Антон тут рядом» — проект благотворительного фонда «Выход в Петербурге», первый и пока единственный в России центр системной поддержки взрослых людей с аутизмом. Проект создала Любовь Аркус. В Центре более 60 человек ежедневно занимаются в мастерских, учатся готовить, общаться, задавать вопросы, овладевают социальными навыками.
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