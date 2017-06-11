Фотопроект: студенты «Антон тут рядом» рисуют шедевры Эрмитажа

Напомним, что центр «Антон тут рядом» — проект благотворительного фонда «Выход в Петербурге», первый и пока единственный в России центр системной поддержки взрослых людей с аутизмом. Проект создала Любовь Аркус. В Центре более 60 человек ежедневно занимаются в мастерских, учатся готовить, общаться, задавать вопросы, овладевают социальными навыками.