UPD: Неизвестный на Gelandewagen прокатился по лестнице Эрмитажа

В сообществе Rich Russian Kids («Богатые русские дети») в Instagram сегодня около 13:00 было размещено видео, которое в сети окрестили «Мажор на Гелендавагене». На ролике неизвестный за рулем Mercedes Gelandewagen гоняет по закрытой для автомобилей Дворцовой площади среди туристов, затем гладит лошадь из машины и — самое эпичное — въезжает на лестницу Зимнего дворца.

Подпись к видео, которое на момент написаная новости просмотрело более 27 тысяч раз, гласит: «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика. Даже @gibdd_rf не решаются подъехать. Video by @sobolevv @murataev @ilya_strekal».