UPD: Неизвестный на Gelandewagen прокатился по лестнице Эрмитажа

В сообществе Rich Russian Kids («Богатые русские дети») в Instagram сегодня около 13:00 было размещено видео, которое в сети окрестили «Мажор на Гелендавагене». На ролике неизвестный за рулем Mercedes Gelandewagen гоняет по закрытой для автомобилей Дворцовой площади среди туристов, затем гладит лошадь из машины и — самое эпичное — въезжает на лестницу Зимнего дворца.
Подпись к видео, которое на момент написаная новости просмотрело более 27 тысяч раз, гласит: «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика. Даже @gibdd_rf не решаются подъехать. Video by @sobolevv @murataev @ilya_strekal».
Телеканал «Вести» сообщает, что полная версия этого видео была снята еще год назад, сейчас опубликовали нарезку. Как отмечают пользователи в соц.сетях, водитель «Гелендвагена» похож на блогера Николая Соболева (его же ник указан в подписи @sobolevv). Два других героя, отмеченные на видео — блогер Илья Стрекаловский и иллюзионист Александр Муратаев, тоже хорошо известны в сети.
UPD
После публикации новости с редакцией связался Николай Соболев, который пояснил, что видео является нарезкой из его ролика «Гелик», опубликованного 27 июня 2016 года на канале Ready Steady Go.
Напомним, Николай Cоболев был одним из авторов и создателей популярного интернет-проекта Rakamakafo, в котором он вместе с приятелем Гурамом Нармания снимал социальные ролики. Ребята стали лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В последнее время Николай занимается своим собственным каналом в YouTube.
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