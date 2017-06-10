UPD: Неизвестный на Gelandewagen прокатился по лестнице Эрмитажа

В сообществе Rich Russian Kids («Богатые русские дети») в Instagram сегодня около 13:00 было размещено видео, которое в сети окрестили «Мажор на Гелендавагене». На ролике неизвестный за рулем Mercedes Gelandewagen гоняет по закрытой для автомобилей Дворцовой площади среди туристов, затем гладит лошадь из машины и — самое эпичное — въезжает на лестницу Зимнего дворца.

Подпись к видео, которое на момент написаная новости просмотрело более 27 тысяч раз, гласит: «Когда тебе хочется погулять по Дворцовой, но лень выходить из Гелика. Даже @gibdd_rf не решаются подъехать. Video by @sobolevv @murataev @ilya_strekal».

Телеканал «Вести» сообщает, что полная версия этого видео была снята еще год назад, сейчас опубликовали нарезку. Как отмечают пользователи в соц.сетях, водитель «Гелендвагена» похож на блогера Николая Соболева (его же ник указан в подписи @sobolevv). Два других героя, отмеченные на видео — блогер Илья Стрекаловский и иллюзионист Александр Муратаев, тоже хорошо известны в сети. 

UPD

После публикации новости с редакцией связался Николай Соболев, который пояснил, что видео является нарезкой из его ролика «Гелик», опубликованного 27 июня 2016 года на канале Ready Steady Go.

Николай Соболев:

«Ролик является нарезкой из моего видео «Гелик», которое опубликовано на канале Ready Steady Go почти год назад. Это была полностью спланированная и согласованная акция с городским ГИБДД. Мы заранее запарились, соблюли все формальности. На видео не видно, но рядом с нами всегда находился патруль ГИБДД, который следил за скоростным режимом и прохожими.

Почему канал Rich Russian Kids опубликовал это видео именно сейчас — не знаю. Видимо, им не хватает контента или хотят «хайпануть» на горячей теме. Неприятно удивлен реакцией СМИ, которые даже не попытались разобраться в ситуации, взять комментарий и назвали меня «мажором», который нагло колесит по Дворцовой».

Напомним, Николай Cоболев был одним из авторов и создателей популярного интернет-проекта Rakamakafo, в котором он вместе с приятелем Гурамом Нармания снимал социальные ролики. Ребята стали лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». В последнее время Николай занимается своим собственным каналом в YouTube.

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  • Автор: sobaka
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