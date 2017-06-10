Фоторепортаж: открытие «Аллеи парящих зонтиков»

10 июня над Соляным переулком вновь установили инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас закрепили 400 разноцветных зонтов, которые провисят ровно месяц: с 10 июня до 9 июля. На территории под зонтами также будут устраивать мастер-классы. Кроме того, здесь выступят 40 музыкантов разных направлений. Фотографии с открытия — в нашей Instagram-подборке.

 

Фото: @alexandrabadova, @anastasia.2408, @taisiia5771, @marina_khudykh, @lusjen_sergeevna, @umbrellaskyspb, @max_karp, @nail.valentina

 

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