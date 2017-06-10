Фоторепортаж: открытие «Аллеи парящих зонтиков»

10 июня над Соляным переулком вновь установили инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас закрепили 400 разноцветных зонтов, которые провисят ровно месяц: с 10 июня до 9 июля. На территории под зонтами также будут устраивать мастер-классы. Кроме того, здесь выступят 40 музыкантов разных направлений. Фотографии с открытия — в нашей Instagram-подборке.