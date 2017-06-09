Вместо «Life 78» запустят новый телеканал

Мультимедийный информационный центр «Известия» создаёт в Петербурге новый городской телеканал. Об этом 9 июня сообщается на сайте холдинга «Национальной медиа группы».

Канал «78» заменит «LIFE 78», из состава акционеров которого вышел Арам Габрелянов. Как утверждают в «Известиях», он продал принадлежавшие ему 25% уставного капитала.

«Включение в состав МИЦ «Известия» петербургского городского телеканала «78» является органичной частью процесса расширения телевизионного охвата МИЦ «Известия» на территории Северо-Западного федерального округа и создания в периметре медиаактивов НМГ мощнейшего телевизионного производственного кластера с центром в Санкт-Петербурге», – отмечают на сайте «НМГ».

Генеральным директором МИЦ «Известия» назначен Владимир Тюлин, первым заместителем генерального директора назначен главный редактор телеканала РЕН ТВ Михаил Фролов.

Напомним, еще в начале апреля стало известно о  том,что «LIFE 78» сменит название и владельца. Помимо этого,бывший сотрудник телеканала рассказал нашему изданию о причинах закрытия на условиях анонимности. 

О методах работы журналистов Арама Габрелянова в петербургском отделении LIFE мы писали в большом расследовании «Как я работала на Life 78».

По материалам «Фонтанка.ру».

 

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