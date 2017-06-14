Команда ИТМО, победитель нашей премии «ТОП 50», сделала альма-матер одним из самых престижных вузов в стране. На чемпионатах мира по программированию ACM/ICPC сборная университета побеждала семь раз, а по итогам минувшего года ИТМО вошел в сотню лучших в мире высших учебных заведений в предметном рейтинге Times Higher Education по Computer Science.
Знакомьтесь, команда ИТМО — вуза, где готовят лучших в мире программистов
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На Максиме: пиджак Isaia, поло Luciano Barbera, платок Roberto Cavalli, брюки Kenzo. На Андрее: трикотаж Gucci, джинсы Kenzo, олимпийка Ralph Lauren. На Дарье: платье-сетка No.21, платьерубашка DKNY. На Анатолии: собственная одежда. На Владимире: футболка Yohji Yamamoto, рубашка Ralph Lauren, брюки Saint Laurent, ремень Paul & Shark (все — ДЛТ)
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Андрей Станкевич, наставник команд Университета ИТМО занимает первую строчку в рейтинге лучших тренеров мира по олимпиадному программированию. Под его руководством студенты вуза семь раз становились чемпионами мира и Европы.
Эффективный период подготовки к чемпионату мира — восемь лет, это двенадцать тысяч задач. Ребенок за пять часов может решить десять задач, за неделю — тридцать, за год — полторы тысячи. В начале нулевых главной сложностью для меня было найти эти задачи, сегодня — отобрать лучшие. Сколько себя помню, всегда хотел работать с компьютерами, а когда начал заниматься организацией городских и всероссийских олимпиад по программированию среди школьников, то понял, что обучать мне нравится даже больше. Конечно, на выездных школах мы не только учителя, но и вожатые — внеучебные мероприятия проводим, за дисциплиной следим, спать детей укладываем. Многие из моих учеников не мечтают о великом результате вроде золотой медали на чемпионате мира, а тренируются ради самого процесса. Можно участвовать в коротких соревнованиях после занятий — сегодня это стало формой интеллектуального досуга, который еще и очень полезен, так как ни одна уважающая себя компания не примет на работу претендента без хорошего знания алгоритмов».
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Владимир Парфенов, доктор технических наук, профессор, лауреат премий Президента и Правительства РФ. Совместно с ректором Университета ИТМО Владимиром Васильевым создал факультет информационных технологий и программирования, которым руководит. В 1994 году принял судьбоносное для вуза решение — участвовать в чемпионатах мира по программированию.
Сегодня наш факультет информационных технологий и программирования входит в тройку лучших компьютерных российских факультетов. Наши ближайшие коллеги-соперники — соответствующие факультеты МФТИ и ВШЭ, но по сравнению с ними у нас большой отрыв в области научных исследований. В разные периоды у молодежи были разные «герои нашего времени». Моряки, летчики, физики… С конца 1990-х — программисты. Сейчас это уже не просто кодеры, а те, кто может создавать системы искусственного интеллекта. За ними идет охота, и гонорары у них очень солидные. Наш университет сделал ставку на обучение первоклассных программистов четверть века назад, когда мы организовали для одаренных детей кафедру «Компьютерные технологии» — это стало крайне удачным решением. Наши преподаватели очень молоды — было бы странно, если бы программирование на Java читал шестидесятилетний профессор. У нас все практические занятия ведут аспиранты или наши молодые выпускники. В ИТ-образовании сменяемость и омоложение кадров должны происходить быстро и эффективно, без оглядки на былые заслуги, что во многих других вузах неосуществимо — там просто так никого не подвинешь. В 1990-е главным ориентиром и стимулом были деньги, а у нынешнего поколения молодых специалистов в приоритете удовлетворение от работы. В любой стране мира ученые получают в два-три раза меньше, чем сотрудники крупных ИТ-компаний, — и, несмотря на это, есть люди с блестящими данными, которые готовы пойти в науку и в преподавание. Самореализация для них важнее, чем работа «на дядю», пусть даже за большие деньги. Нам на кафедре удалось собрать компанию именно таких молодых специалистов. Три года назад Министерство образования запустило проект «5-100», чтобы вывести не менее пяти российских университетов в сотню лучших вузов планеты, включенных в один из трех авторитетных мировых рейтингов. В результате лучшие наши вузы стали соревноваться между собой, ведь на кону большие деньги. Сейчас в лидерах — московские ВШЭ и МФТИ и петербургский Университет ИТМО».
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Дарья Козлова, проректор Университета ИТМО по международной деятельности за три года работы довела ее до истинно глобальных масштабов и получила в 2016 году в составе авторского коллектива премию правительства в области образования за разработку методики воспитания в России профессионалов, работающих в междисциплинарных областях и руководящих инновационными проектами и компаниями в ИТ-сфере.
Сегодня мы ищем таланты по всему миру, международная деятельность в Университете ИТМО представлена в полном объеме: программы обмена, иностранные студенты и сотрудники, программы на английском, международные летние школы и конкурсы. Мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте — и поэтому я занимаюсь этим направлением работы университета. Я окончила Политех и работала там, занимаясь международными связями вуза. Три года назад зашла в ИТМО помочь коллеге, и там случайно встретилась с ректором Владимиром Николаевичем Васильевым. Побеседовала с ним о перспективах развития университета — и в итоге он пригласил меня на работу. Университет ИТМО был тогда на старте борьбы за международную конкурентоспособность, а я тоже хотела перезагрузки. Работать в компании мужчин-технарей — одно удовольствие. Конечно, сначала они недоверчиво ко мне относились, но мы научились понимать друг друга — в моей большой команде все девушки, и все с гуманитарным образованием. Получилась очень хорошая комбинация, потому что важно уметь объяснить сложные алгоритмы простым языком и рассказать о них так, чтобы понял любой человек. В прошлом году мы получили медаль ЮНЕСКО за уникальную среду в вузе — связь образования, науки и инноваций. Премия Правительства России стала для нас очень приятной неожиданностью. В этом году авторитетнейший журнал Nature назвал Университет ИТМО восходящей звездой — включил в Nature Index of Rising Stars. Наш англоязычный сайт был признан одним из лучших в мире. Самая высокая оценка наших достижений — попадание в общий и в предметный рейтинги Time Higher Education по Computer Science, которые мои коллеги считают наиболее объективными».
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Анатолий Шалыто, заведующий кафедрой «Технологии программирования», лауреат премии правительства России в области образования. Предложил и реализует инициативу «Сохраним в университетах лучших!», и результаты налицо: ряд очень талантливых выпускников предпочли крупнейшим ИТ-корпорациям работу на кафедре, потому что условия, предлагаемые в Университете ИТМО, не делают этот выбор мучительным.
Выпускники кафедры «Компьютерные технологии» востребованы по всему миру. А произошло это потому, что четверть века назад ИТМО предложил оригинальную по тому времени идею: готовить в техническом вузе суперпрограммистов с отличным знанием английского языка. Многих удивляет, что у нас на постоянной основе работают победители и призеры чемпионатов мира по программированию, — конечно, мы не можем удержать тех, кто мечтает уехать на Запад в «гуглы» и «фейсбуки», но для тех, кто хочет заниматься в Петербурге наукой, преподаванием и проведением соревнований по программированию разного уровня, мы можем обеспечить очень хорошие условия. Мы можем предложить своим сотрудникам вполне конкурентоспособную зарплату, так как наряду с финансированием в рамках программы конкурентоспособности наши толковые ребята выигрывают различные научные гранты, а некоторые ИТ-компании, такие как, например, JetBrains, помогают нам, чтобы «вокруг не было выжженной земли». Конечно, здесь ребята получают меньше, чем в западных компаниях, но зато имеют возможность делать то, что хотят они сами, а не то, что предлагает работодатель. Благодаря нашим выдающимся успехам на чемпионатах мира по программированию Университет ИТМО узнали во всем мире. Участие в них было важным и нужным элементом пиара, но сегодня это не единственный наш повод для гордости. Например, мы создали всемирную школу программирования чемпионов мира из Университета ИТМО — наши ребята ездят тренировать команды ведущих университетов мира из Цюриха, Мюнхена, Лос-Анджелеса, Шанхая и Пекина. Если говорить образно, существуют три типа программистов: народное ополчение, регулярная армия и спецназ. Так вот, мы готовим спецназ».
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Максим Буздалов, чемпион мира по программированию 2009 года, доцент кафедры компьютерных технологий и еще один лауреат премии правительства РФ 2016 года приложил руку к подготовке к чемпионатам мира команд китайских, мексиканских, швейцарских университетов. Сейчас он перешел из офлайна к онлайн-преподаванию, для чего создал курс по программированию на английском языке, который уже прослушало в сети более 50 тысяч человек.
После победы на чемпионате мира по программированию — я тогда был на четвертом курсе — мне поступило немало предложений о работе от разных российских и зарубежных компаний, но я их не особо смотрел. Мой выбор был уже сделан — наука. Я ведь хотел быть ученым еще до того, как пошел в школу. В старших классах в родном Ульяновске я увлекся программированием, а незадолго до ЕГЭ получил диплом третьей степени на Всероссийской олимпиаде школьников. В результате мне пришли приглашения от двух вузов: от СПбГУ — обезличенное письмо, а вот профессор Владимир Глебович Парфенов лично позвонил моей маме. Сегодня сфера моих научных интересов — эволюционные вычисления, по которым я опубликовал около 50 работ, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. В последнее время меня стали приглашать на интересные «тусовки» — закрытые семинары ведущих ученых Европы».
Текст: Виктория Пятыгина
Фото: Алексей Костромин
Стиль: Cake Monster
Визаж: Гая Вартанян
Прически: Сергей Родионов (PARK by OSIPCHuK)
Благодарим Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики за помощь в организации съемки
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