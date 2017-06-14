Знакомьтесь, команда ИТМО — вуза, где готовят лучших в мире программистов

Владимир Парфенов, доктор технических наук, профессор, лауреат премий Президента и Правительства РФ. Совместно с ректором Университета ИТМО Владимиром Васильевым создал факультет информационных технологий и программирования, которым руководит. В 1994 году принял судьбоносное для вуза решение — участвовать в чемпионатах мира по программированию. Сегодня наш факультет информационных технологий и программирования входит в тройку лучших компьютерных российских факультетов. Наши ближайшие коллеги-соперники — соответствующие факультеты МФТИ и ВШЭ, но по сравнению с ними у нас большой отрыв в области научных исследований. В разные периоды у молодежи были разные «герои нашего времени». Моряки, летчики, физики… С конца 1990-х — программисты. Сейчас это уже не просто кодеры, а те, кто может создавать системы искусственного интеллекта. За ними идет охота, и гонорары у них очень солидные. Наш университет сделал ставку на обучение первоклассных программистов четверть века назад, когда мы организовали для одаренных детей кафедру «Компьютерные технологии» — это стало крайне удачным решением. Наши преподаватели очень молоды — было бы странно, если бы программирование на Java читал шестидесятилетний профессор. У нас все практические занятия ведут аспиранты или наши молодые выпускники. В ИТ-образовании сменяемость и омоложение кадров должны происходить быстро и эффективно, без оглядки на былые заслуги, что во многих других вузах неосуществимо — там просто так никого не подвинешь. В 1990-е главным ориентиром и стимулом были деньги, а у нынешнего поколения молодых специалистов в приоритете удовлетворение от работы. В любой стране мира ученые получают в два-три раза меньше, чем сотрудники крупных ИТ-компаний, — и, несмотря на это, есть люди с блестящими данными, которые готовы пойти в науку и в преподавание. Самореализация для них важнее, чем работа «на дядю», пусть даже за большие деньги. Нам на кафедре удалось собрать компанию именно таких молодых специалистов. Три года назад Министерство образования запустило проект «5-100», чтобы вывести не менее пяти российских университетов в сотню лучших вузов планеты, включенных в один из трех авторитетных мировых рейтингов. В результате лучшие наши вузы стали соревноваться между собой, ведь на кону большие деньги. Сейчас в лидерах — московские ВШЭ и МФТИ и петербургский Университет ИТМО».