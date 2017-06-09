Усадьба Юсуповых превратится в новую джазовую площадку

В Конюшенном флигеле дворца Юсуповых создают новое концертное пространство, которое в скором времени превратится в современную двухуровневую площадку. Об этом сообщили на официальном сайте Юсуповского дворца. 

«Юсуповский дворец многие считают просто музеем, но сегодня мы стремимся максимально активно развивать в нем театрально-концертное направление, — сообщил Дмитрий Изотов, руководитель театрально-концертного отдела усадьбы Юсуповых, — В Конюшенном флигеле уже идут спектакли театра «Мастерская» под управлением Григория Козлова, а этим летом мы готовимся запустить концертное направление. Начнем с джазовых вечеров, потому что джаз, как музыкальный язык, универсален».

Первый джазовый концерт состоится 16 июня, это будет презентация нового альбома петербургской исполнительницы Эми Питерс. В Конюшенном флигеле она представит свой альбом «Becoming Innocent — Love and Theory».

Более того, в июле в Конюшенном флигеле можно будет услышать бразильский джаз и боссанову. Также в ближайшем будущем организаторы планируют устраивать ежемесячные джазовые вечера.

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