Усадьба Юсуповых превратится в новую джазовую площадку

В Конюшенном флигеле дворца Юсуповых создают новое концертное пространство, которое в скором времени превратится в современную двухуровневую площадку. Об этом сообщили на официальном сайте Юсуповского дворца.

«Юсуповский дворец многие считают просто музеем, но сегодня мы стремимся максимально активно развивать в нем театрально-концертное направление, — сообщил Дмитрий Изотов, руководитель театрально-концертного отдела усадьбы Юсуповых, — В Конюшенном флигеле уже идут спектакли театра «Мастерская» под управлением Григория Козлова, а этим летом мы готовимся запустить концертное направление. Начнем с джазовых вечеров, потому что джаз, как музыкальный язык, универсален».

Первый джазовый концерт состоится 16 июня, это будет презентация нового альбома петербургской исполнительницы Эми Питерс. В Конюшенном флигеле она представит свой альбом «Becoming Innocent — Love and Theory».

Более того, в июле в Конюшенном флигеле можно будет услышать бразильский джаз и боссанову. Также в ближайшем будущем организаторы планируют устраивать ежемесячные джазовые вечера.