Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин выпустил тюленей на волю

9 июня в Петербурге экологи Центра изучения и сохранения морских млекопитающих (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») выпустили на волю двух детенышей балтийской нерпы с именами Бора и Красногор. Сотрудникам центра помогал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, в мероприятии также участвовали городские школьники из российско-финского экологического проекта.

Детеныши тюленя, найденные жителями Ленинградской области и сотрудниками МЧС, прошли реабилитацию в Центре — один из них был сильно истощен, а второй запутался в рыболовных сетях. Тюленята набрали необходимый вес и были подготовлены к возвращению в естественную среду.

Напомним, спасение редких видов морских млекопитающих – важная экологическая миссия, поддерживаемая Смольным и неравнодушными петербуржцами.