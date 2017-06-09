На Петербург 9 июня обрушатся ливни с грозами
По данным МЧС, в пятницу, 9 июня, в Петербурге ожидаются ливни с грозами. При этом температура воздуха останется на уровне 19 градусов тепла.
"9 июня в Санкт-Петербурге ночью и в начале дня ожидается дождь, местами сильный, днем кратковременные дожди, местами ливни, гроза", — говорится в сообщении ведомства. В нем также отмечается, что горожанам в такую погоду следует быть осторожными.
Ночью ожидается понижение температуры до 13 градусов.
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