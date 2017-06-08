На Петербург надвигаются грозовые тучи

Не успели горожане порадоваться солнечной погоде в городе, как в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщили о том, что с вечера четверга, 8 июня, до субботы, 10 июня, в Петербург вернуться дожди, а в некоторых районах города возможны грозы.

Напомним, сегодня воздух в городе прогреется до 22 градусов тепла. Завтра, 9 июня, немного похолодает — температура воздуха снизится до 19 градусов, пройдут ливни и грозы.

 

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