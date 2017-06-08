В РОСФОТО пройдет юбилейная выставка с работами известных фотографов

В этом году выставочный центр РОСФОТО отпразднует 15-летний юбилей, в рамках которого будет проведена выставка — на экспозиции представят лучшие оригинальные фотографии, поступившие в собрание центра с 2002 по 2017 год.

"Экспозиция представляет собой уникальный отбор шедевров из собрания музея, насчитывающего более 25000 единиц хранения. Выставка демонстрирует лучшие образцы художественной и профессиональной деятельности фотографов XIX и XX веков — 100 фотографий более 90 авторов", — говорится в анонсе на странице РОСФОТО в Facebook.

Помимо выставки, в честь праздника будут проведены лекции, экскурсии, мастер-классы, подробно освещающие различные направления деятельности организации.