В РОСФОТО пройдет юбилейная выставка с работами известных фотографов

В этом году выставочный центр РОСФОТО отпразднует 15-летний юбилей, в рамках которого будет проведена выставка — на экспозиции представят лучшие оригинальные фотографии, поступившие в собрание центра с 2002 по 2017 год.

"Экспозиция представляет собой уникальный отбор шедевров из собрания музея, насчитывающего более 25000 единиц хранения. Выставка демонстрирует лучшие образцы художественной и профессиональной деятельности фотографов XIX и XX веков — 100 фотографий более 90 авторов", — говорится в анонсе на странице РОСФОТО в Facebook.

Помимо выставки, в честь праздника будут проведены лекции, экскурсии, мастер-классы, подробно освещающие различные направления деятельности организации.

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  • Автор: Ася Алисултанова
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