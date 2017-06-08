В Ботаническом саду расцветет редкая «сестра» Царицы ночи

Более крупная «сестра» Царицы ночи – Селеницереус госпожи Макдональд — будет готова порадовать петербуржцев в ближайшие выходные. Об этом сообщают сотрудники сада, предупреждая, что точнее скажут о времени непосредственно в день цветения в интервале от 13.00 до 15.00.

По их словам, это удивительное растение есть далеко не в каждом Ботаническом саду, и за всю историю петербургского сада посетителям лишь дважды показывали цветение этого редкого кактуса.

В каком формате можно будет увидеть Селеницереус госпожи Макдональд — прогулки по части маршрута или экскурсии — будет зависеть от количества желающих увидеть цветение кактуса.

Напомним, свое название растение получило в честь дамы, приславшей его в Королевский ботанический сад Лондона. Оно имеет более крупные и более темные цветки, нежели привычная Царица ночи.

По материалам «Фонтанка.ру».