В Ботаническом саду расцветет редкая «сестра» Царицы ночи

Более крупная «сестра» Царицы ночи – Селеницереус госпожи Макдональд — будет готова порадовать петербуржцев в ближайшие выходные. Об этом сообщают сотрудники сада, предупреждая, что точнее скажут о времени непосредственно в день цветения в интервале от 13.00 до 15.00.

По их словам, это удивительное растение есть далеко не в каждом Ботаническом саду, и за всю историю петербургского сада посетителям лишь дважды показывали цветение этого редкого кактуса.

В каком формате можно будет увидеть Селеницереус госпожи Макдональд — прогулки по части маршрута или экскурсии — будет зависеть от количества желающих увидеть цветение кактуса.
Напомним, свое название растение получило в честь дамы, приславшей его в Королевский ботанический сад Лондона. Оно имеет более крупные и более темные цветки, нежели привычная Царица ночи.

По материалам «Фонтанка.ру».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

На Петербург надвигаются грозовые тучи

В РОСФОТО пройдет юбилейная выставка с работами известных фотографов

В Петербурге пройдет фестиваль бесплатных экскурсий по модерновым парадным

В четверг в Петербурге ожидается небольшая облачность

«Почта России» будет проверять содержимое всех посылок в Петербург

Городской пляж у Петропавловской крепости закрыли на целый месяц

Фоторепортаж: петербуржцы радуются долгожданному лету в Instagram

Петербургские университеты вошли в рейтинг лучших в мире