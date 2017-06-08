Фоторепортаж: петербуржцы радуются долгожданному лету в Instagram

К черту эту цветовую гамму и единый стиль 😂 Вы посмотите какая погода! Мне кажется, этот день календаря надо обвести красным карандошом и запомнить. Кажется для этого придумали инстаграм 🤔 6 июня 2017, #жаравПитере,+20, ветер юго-западный, 3 м/с 🎉 #атожвыбезменянезнаете

Публикация от я Олеся 💃 (@allstrozhenkova) Июн 6 2017 в 6:58 PDT