Фоторепортаж: петербуржцы радуются долгожданному лету в Instagram
На этой неделе в город наконец-то пришло настоящее лето. Петербуржцы как никто умеют ценить каждый солнечный день без дождя. Красочные фото из Instagram счастливых горожан в нашей фотоподборке.
Кто заказывал лето и солнце? 🙌🏼🌸 Мы немножко пошаманили и вот результат☀️☀️☀️, пойду-ка я теперь возле своей миски поколдую🙈😂🍗 . #dog#dogs#pike#джекрассел#дрт#jrt#jackrussell#jackrusselmoments#jackrusselterrier#jackrussellfeatures#джекрасселтерьер#спб#питер#spb#красавчик#jackrussellclub#мимими#песик#собакадругчеловека#расселяшнаясемья#hi#пайкрикоранкозюлька#умныйпес#послушныйпес#собакипитера#собакиспб#летопришло#летоспб#summer
#ЛЕТО дождались, товарищи! Крайне радостно! А еще меня очень радует спокойное отношение окружающих к желанию других жителей отдохнуть на травке и позагорать в момент передвижения по городу. Вот только зашел в парк с оживленной улицы с громыхающей проезжей частью и выпал в другой мир. Причем от входа до травки и воды метров пятьдесят, но ощущение...вроде домой вернулся. #берегитеприродуматьвашу можно расстелить курточку на траву и полежать, разуться и походить по зелени, подставить себя солнышку покормить уток-голубей-воробьев-чаек (нужное выбрать). Степень оголенности загорающих совершенно разная😂 И да, это центр. Юсуповский сад.
Девчата, на улице жара😃🌤🌞🌺🐝Сегодня занятия будут проходить на свежем воздухе!🌳🌳🌳 Жду Вас: 📌Экспесс курс "Сушка" (закрытая группа) - 19.00 📌Body Fitness (открытая группа) - 20.00 📌На шпагат за 28 дней" - (закрытый курс) - 21.00 ❗️Встречаемся с каждой группой в студии С17, оставляем вещи, берём гантели и все вместе двигаем в парк! До вечера 😉 #фитнес #интенсив #спорт #мотивация #шпагат #пресс #сушка #пп #похудение #спб #хочуПохудеть #девушка #красота #стройная #худая #свадьба #лето #скороЛето #растяжка #stretching #наШпагат #сушкатела #polina_Sport #PolinaBand😎 #лето2017
Это платье, и лодка, и солнце, и полевые цветы 🌾 Чувствуете? ✨Это платье я увидела в @lets.go.dress, и даже сомнений у меня не возникло, где и как я хочу его надеть 🌱 К девочкам я прихожу уже не в первый раз, и писала об этом раньше, потому что это самые преданные поклонницы красоты в нашем городе, которые ищут для нас самые красивые и самые редкие платья! Мне нравится идея, что платье для особого случая необязательно покупать, можно просто взять на один вечер (как у феи крестной ✨). И, конечно, самое приятное, что платья редкие, больше ни у кого такого не будет 😌 А вообще, все эти цветы вышиты на ткани бисером и пайетками, даже представить сложно, сколько времени ушло на работу! Этим летом я точно буду постоянно выбираться в парк к лодкам и к воде поближе, очень любила все это в детстве, почему бы не продолжить сейчас? Скользишь по течению, тихо-тихо, и только весла шуршат по воде 🚣🏼 Вы помните свое выпускное платье? У кого в этом году выпуск, уже придумали образ?😉
Фотоспам с наших летних прогулок: 1 – просто для красоты:)🌷 2 – Денис пытается выговорить слово "трдельник"))🍭 3 – жест "никаких камер!" ногой 😂 4 – это ещё холодное воскресное лето. Денис выбрал отличное место, чтобы кидать камешки 🙈. Как обычно, делала вид, что не знакома с этим ребенком.)) ЗЫ:Никто не пострадал. 5 – Безудержное веселье на фестивале уличных театров и любимая тётя Катя.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.