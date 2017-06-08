Петербургские университеты вошли в рейтинг лучших в мире

Британская компания QS (Quacquarelli Symonds) опубликовала рейтинг лучших университетов мира, в который вошли 24 российских вуза, среди которых три петербургских — СПбГУ, Политех и ИТМО.

СПБГУ в этом году занял 240-е место, улучшив свой результат на 18 позиций по сравнению с прошлым годом. Самое же высокое среди российских вузов место продолжает занимать МГУ имени Ломоносова — столичный университет поставили на 95-е место.

В целом количество российских вузов в рейтинге увеличилось — к списку добавили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Университет ИТМО в Санкт-Петербурге.