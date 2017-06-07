Уикенд в Петербурге с 8 по 12 июня

13 образов-перфомансов Кейт Бланшетт (и один Тома Круза) на киноэкранах, вечеринки Boiler Room и Roots United, концерты Антохи МС и The Kooks – как весело и музыкально провести выходные в городе.    

с 8 по 30 июня

ЦВЗ «Манеж»

Открытие проекта #Притяжение

ЦВЗ «Манеж» запустил серию выставочных проектов под общим названием #ПРИТЯЖЕНИЕ. Первая экспозиция в его рамках создана совместно с ЦСИ «Винзавод». Столичный музей, отмечающий в этом году десятилетие, покажет две выставки – «Лучшие фотографии России — 2016» и «Ура… Скульптура!». 

с 8 июня

Фильм «Манифесто»

Дерзкий фильм-бенефис Кейт Бланшетт. Актриса поочередно перевоплощается в 13 героев, озвучивающих самые знаменитые манифесты в истории искусства XX века. Ее персонажи – учительница в начальной школе, ведущая новостей и бездомный со свалки, ее тексты – слова Малевича, Джармуша, Кандинского, Годара и многих других.

с 8 июня

Фильм «Мумия»

Нестареющий Том Круз ввязался во франшизу о непогибающей мумии. По слухам, подбирая актеров для одноименного фильма 1999 года, режиссер Стивен Соммерс подумывал предложить главную роль Крузу, но остановил свой выбор все же на Брендане Фрэйзере. В версии 2017-го главным монстром стала дочь фараона, которая просыпается ото сна и завоевывает мир. Бороться с богами и чудовищами новой реальности Тому Крузу помогает Рассел Кроу.

с 8 июня

Фильм «Анна Каренина. История Вронского»

Взгляд Карена Шахназарова на классическую историю Анны Карениной с семейным дуэтом из Елизаветы Боярской и Максима Матвеев в главных ролях. Действие романа Толстого перенесено в военный госпиталь в Маньчжурии. Там в разгар русско-японской войны встречаются ставший врачом Сергей Каренин, сын Анны и Алексея, и Вронский – тот, кто погубил его мать и послужил косвенной причиной смерти отца. Раненный граф рассказывает историю своей любви с Анной Карениной.

с 8 июня

Фильм «Его собачье дело» / Once Upon a Time in Venice

Комедийный боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Гудманом о том, как частный детектив пытается спасти своего пса, которого похитили бандиты. Чтобы вернуть собаку, он вынужден выполнять поручения преступников. Одновременно за героем Уиллиса охотятся подручные ростовщика, которому тот задолжал деньги.

с 8 июня

Фильм «Черная бабочка»

Джонатан Рис-Мейерс и Антонио Бандерас балансируют на грани яви и вымысла в триллере Брайана Гудмана, иллюстрируя старый-добрый тезис о том, что никогда нельзя разговаривать с незнакомцами.
Уединенно живущему писателю Полу (а в фильмах литераторы непременно поселяются в глуши) помогает избежать потасовки в придорожном кафе незнакомец с татуировкой в виде черной бабочки (Мейерс). Узнав, что тому негде жить, он приглашает его переночевать.

8 июня

19:30

Новая Голландия

Показ фильмов и лекция Томаса Эльзессера

Приглашенный профессор Йельского университета Томас Эльзессер расскажет в рамках лектория Новой Голландии о симуляции и реальности в кино на примере картин немецкого кинорежиссера Харуна Фароки. Киновед попытается проследить путь от ранних работ Фароки к «Серьезным играм» и «Параллели». Показ пройдет на языке оригинала с субтитрами. Вход свободный по регистрации

8 июня

20:00

«А2»

КонцертThe Kooks

Группа The Kooks 8 июня выступит на площадке петербургского «А2 Green Concert» в рамках тура The Best Of. Помимо хитов, как обещает название тура, бэнд сыграет треки с более фанкового альбома «Listen», который отличается от того, что британцы делали раньше.

8 июня

Вечеринка Boiler Room & Ballantine’s

В четверг Сет Трокслер встанет за вертушки back2back с Магдой. К ним присоединятся Юлия Говор, Tripmastaz и София Родина. Место действия — Петербург. Остальное пока тайна. Таков закон жанра секретных лондонских вечеринок, которые теперь проводятся по всему миру. На них стремятся побывать десятки тысяч людей, а миллионы следят за событиями онлайн. Действует только личное приглашение организаторов.

9-11 июня

Киноцентр «Родина

Ретроспектива Константина Лопушанского

В киноцентре «Родина» продолжается ретроспектива ленинградского и петербургского режиссера Константина Лопушанского в честь его 70-летия. В пятницу, 9 июня, покажут картину о матери и дочери «Конец века», в субботу – экранизацию повести Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди», а воскресенье – фильм «Роль» 2013 года. 

9 июня

19:00

крыша Hi-Hat

Концерт Антоха МС

Подписант лейбла Masterskaya Ивана Дорна Антоха МС выступит в Петербурге на крыше Hi-Hat с видом на Ботанический сад. В гастрольном туре музыканта это выступление числится единственным сольником в нашем городе.

9-18 июня

Михайловский сад

Фестиваль «Императорские сады России»

Десятый, юбилейный Международный фестиваль «Императорские сады России» пройдет в Михайловском саду с 9 по 18 июня. Тема этого года звучит как «Авангарденс». Подразумевается современный взгляд на садово-парковое искусство, основанный на экологических принципах и вдохновленный яркими образами и идеями русского авангарда.

9 июня

23:59

Stackenschneider

Вечеринка Lena & The Gang

На этот с Леной Поповой и ее бандой сыграет диджей и продюсер Андрей Гайворонский, он же Tripmastaz. Долгое время он проживал в Петербурге, а теперь гастролирует по лучшим танцевальным площадкам планеты, выпускает релизы на серьезных западных лейблах. За день до выступления в Stackenschneider Tripmastaz станет участником лайн-апа Ballantine's x Boiler Room's True Music. 

10-9 июня-июля

Инсталляция «Аллея парящих зонтиков»

Летом в Петербурге над Соляным переулком вновь установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас закрепят 400 разноцветных аксессуаров, которые провисят ровно месяц: с 10 июня до 9 июля.

10 июня

20:00

Эрарта

Творческий вечер Лехи Никонова

В Эрарте в субботу пройдет творческий вечер лидера группы «ПТВП» («Последние танки в Париже») и поэта Лехи Никонова. У зрителей будет возможность задать музыканту вопросы о его стихах и песнях.

10-11 июня

Новая Голландия

Турнир по петанку

Столичное кафе La Boule, резиденты Парка Горького, устроят на Новой Голландии петанк-фестиваль. В программе – серия турниров и открытых тренировок на главной аллее и петанк-площадках, мастер-классы для детей, французский закуски, живая музыка, выступления диджеев Simple Simmetry, Паши Вардишвили и Пани Кириллина, Дмитрия Кармановского, Гриши Рахмиловича и Петя Гиндилис, Trojan Soundsystem, Letko.

11 июня

19:00

крыша Hi-Hat

Концерт Theodor Bastard

Петербургская дарквейв-группа группа  Theodor Bastard выступит в воскресенье на крыше Hi-Hat. Как всегда, смешивающий в творчестве музыку разных народов мира бэнд задействуют весь свой арсенал многочисленных экзотических инструментов – от гуслей, варганов до тибетских труб и джамбеев.

11 июня

16:00

Новая Голландия

Лекция Бориса Клюшникова

Теоретик современного искусства, преподаватель РГГУ и куратор Бориса Клюшников прочитает в Новой Голландии лекцию о связи современного искусства и субкультур. Он расскажет, что отличает арт от популярной музыки, ярких рейвов, сериалов и фестивалей и как художники проблематизируют феномен тусовки. Вход свободный по регистрации. https://newholland.timepad.ru/event/487519/

11 июня

23:00

«Танцплощадка»

Вечеринка Roots United Crew

Резидент The Bunker New York и Ghostly International, ближайший соратник Магды и The Black Madonna – американец  Mike Servito  выступит в воскресенье в «Танцплощадке». Локальную поддержку окажут все знакомые лица – Hoopa, El, Shutta.

12 июня

19:30

Новая Голландия

Мастер-класс по городскому садоводству

На Новой Голландии с лекцией об эко-ориентированном городском садоводстве в понедельник выступит ландшафтный дизайнер Анна Марса. Выступление организовано проектом «Дача в городе».
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