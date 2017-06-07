с 8 июня

Фильм «Черная бабочка»



Джонатан Рис-Мейерс и Антонио Бандерас балансируют на грани яви и вымысла в триллере Брайана Гудмана, иллюстрируя старый-добрый тезис о том, что никогда нельзя разговаривать с незнакомцами.

Уединенно живущему писателю Полу (а в фильмах литераторы непременно поселяются в глуши) помогает избежать потасовки в придорожном кафе незнакомец с татуировкой в виде черной бабочки (Мейерс). Узнав, что тому негде жить, он приглашает его переночевать.