13 образов-перфомансов Кейт Бланшетт (и один Тома Круза) на киноэкранах, вечеринки Boiler Room и Roots United, концерты Антохи МС и The Kooks – как весело и музыкально провести выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 8 по 12 июня
с 8 по 30 июня
ЦВЗ «Манеж»
Открытие проекта #Притяжение
ЦВЗ «Манеж» запустил серию выставочных проектов под общим названием #ПРИТЯЖЕНИЕ. Первая экспозиция в его рамках создана совместно с ЦСИ «Винзавод». Столичный музей, отмечающий в этом году десятилетие, покажет две выставки – «Лучшие фотографии России — 2016» и «Ура… Скульптура!».
ЦВЗ «Манеж» запустил серию выставочных проектов под общим названием #ПРИТЯЖЕНИЕ. Первая экспозиция в его рамках создана совместно с ЦСИ «Винзавод». Столичный музей, отмечающий в этом году десятилетие, покажет две выставки – «Лучшие фотографии России — 2016» и «Ура… Скульптура!».
с 8 июня
Фильм «Манифесто»
Дерзкий фильм-бенефис Кейт Бланшетт. Актриса поочередно перевоплощается в 13 героев, озвучивающих самые знаменитые манифесты в истории искусства XX века. Ее персонажи – учительница в начальной школе, ведущая новостей и бездомный со свалки, ее тексты – слова Малевича, Джармуша, Кандинского, Годара и многих других.
Дерзкий фильм-бенефис Кейт Бланшетт. Актриса поочередно перевоплощается в 13 героев, озвучивающих самые знаменитые манифесты в истории искусства XX века. Ее персонажи – учительница в начальной школе, ведущая новостей и бездомный со свалки, ее тексты – слова Малевича, Джармуша, Кандинского, Годара и многих других.
с 8 июня
Фильм «Мумия»
Нестареющий Том Круз ввязался во франшизу о непогибающей мумии. По слухам, подбирая актеров для одноименного фильма 1999 года, режиссер Стивен Соммерс подумывал предложить главную роль Крузу, но остановил свой выбор все же на Брендане Фрэйзере. В версии 2017-го главным монстром стала дочь фараона, которая просыпается ото сна и завоевывает мир. Бороться с богами и чудовищами новой реальности Тому Крузу помогает Рассел Кроу.
Нестареющий Том Круз ввязался во франшизу о непогибающей мумии. По слухам, подбирая актеров для одноименного фильма 1999 года, режиссер Стивен Соммерс подумывал предложить главную роль Крузу, но остановил свой выбор все же на Брендане Фрэйзере. В версии 2017-го главным монстром стала дочь фараона, которая просыпается ото сна и завоевывает мир. Бороться с богами и чудовищами новой реальности Тому Крузу помогает Рассел Кроу.
с 8 июня
Фильм «Анна Каренина. История Вронского»
Взгляд Карена Шахназарова на классическую историю Анны Карениной с семейным дуэтом из Елизаветы Боярской и Максима Матвеев в главных ролях. Действие романа Толстого перенесено в военный госпиталь в Маньчжурии. Там в разгар русско-японской войны встречаются ставший врачом Сергей Каренин, сын Анны и Алексея, и Вронский – тот, кто погубил его мать и послужил косвенной причиной смерти отца. Раненный граф рассказывает историю своей любви с Анной Карениной.
Взгляд Карена Шахназарова на классическую историю Анны Карениной с семейным дуэтом из Елизаветы Боярской и Максима Матвеев в главных ролях. Действие романа Толстого перенесено в военный госпиталь в Маньчжурии. Там в разгар русско-японской войны встречаются ставший врачом Сергей Каренин, сын Анны и Алексея, и Вронский – тот, кто погубил его мать и послужил косвенной причиной смерти отца. Раненный граф рассказывает историю своей любви с Анной Карениной.
с 8 июня
Фильм «Его собачье дело» / Once Upon a Time in Venice
Комедийный боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Гудманом о том, как частный детектив пытается спасти своего пса, которого похитили бандиты. Чтобы вернуть собаку, он вынужден выполнять поручения преступников. Одновременно за героем Уиллиса охотятся подручные ростовщика, которому тот задолжал деньги.
Комедийный боевик с Брюсом Уиллисом и Джоном Гудманом о том, как частный детектив пытается спасти своего пса, которого похитили бандиты. Чтобы вернуть собаку, он вынужден выполнять поручения преступников. Одновременно за героем Уиллиса охотятся подручные ростовщика, которому тот задолжал деньги.
с 8 июня
Фильм «Черная бабочка»
Джонатан Рис-Мейерс и Антонио Бандерас балансируют на грани яви и вымысла в триллере Брайана Гудмана, иллюстрируя старый-добрый тезис о том, что никогда нельзя разговаривать с незнакомцами.
Уединенно живущему писателю Полу (а в фильмах литераторы непременно поселяются в глуши) помогает избежать потасовки в придорожном кафе незнакомец с татуировкой в виде черной бабочки (Мейерс). Узнав, что тому негде жить, он приглашает его переночевать.
Джонатан Рис-Мейерс и Антонио Бандерас балансируют на грани яви и вымысла в триллере Брайана Гудмана, иллюстрируя старый-добрый тезис о том, что никогда нельзя разговаривать с незнакомцами.
Уединенно живущему писателю Полу (а в фильмах литераторы непременно поселяются в глуши) помогает избежать потасовки в придорожном кафе незнакомец с татуировкой в виде черной бабочки (Мейерс). Узнав, что тому негде жить, он приглашает его переночевать.
8 июня
19:30
Новая Голландия
Показ фильмов и лекция Томаса Эльзессера
Приглашенный профессор Йельского университета Томас Эльзессер расскажет в рамках лектория Новой Голландии о симуляции и реальности в кино на примере картин немецкого кинорежиссера Харуна Фароки. Киновед попытается проследить путь от ранних работ Фароки к «Серьезным играм» и «Параллели». Показ пройдет на языке оригинала с субтитрами. Вход свободный по регистрации.
Приглашенный профессор Йельского университета Томас Эльзессер расскажет в рамках лектория Новой Голландии о симуляции и реальности в кино на примере картин немецкого кинорежиссера Харуна Фароки. Киновед попытается проследить путь от ранних работ Фароки к «Серьезным играм» и «Параллели». Показ пройдет на языке оригинала с субтитрами. Вход свободный по регистрации.
8 июня
20:00
«А2»
КонцертThe Kooks
Группа The Kooks 8 июня выступит на площадке петербургского «А2 Green Concert» в рамках тура The Best Of. Помимо хитов, как обещает название тура, бэнд сыграет треки с более фанкового альбома «Listen», который отличается от того, что британцы делали раньше.
Группа The Kooks 8 июня выступит на площадке петербургского «А2 Green Concert» в рамках тура The Best Of. Помимо хитов, как обещает название тура, бэнд сыграет треки с более фанкового альбома «Listen», который отличается от того, что британцы делали раньше.
8 июня
Вечеринка Boiler Room & Ballantine’s
В четверг Сет Трокслер встанет за вертушки back2back с Магдой. К ним присоединятся Юлия Говор, Tripmastaz и София Родина. Место действия — Петербург. Остальное пока тайна. Таков закон жанра секретных лондонских вечеринок, которые теперь проводятся по всему миру. На них стремятся побывать десятки тысяч людей, а миллионы следят за событиями онлайн. Действует только личное приглашение организаторов.
В четверг Сет Трокслер встанет за вертушки back2back с Магдой. К ним присоединятся Юлия Говор, Tripmastaz и София Родина. Место действия — Петербург. Остальное пока тайна. Таков закон жанра секретных лондонских вечеринок, которые теперь проводятся по всему миру. На них стремятся побывать десятки тысяч людей, а миллионы следят за событиями онлайн. Действует только личное приглашение организаторов.
9-11 июня
Киноцентр «Родина
Ретроспектива Константина Лопушанского
В киноцентре «Родина» продолжается ретроспектива ленинградского и петербургского режиссера Константина Лопушанского в честь его 70-летия. В пятницу, 9 июня, покажут картину о матери и дочери «Конец века», в субботу – экранизацию повести Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди», а воскресенье – фильм «Роль» 2013 года.
В киноцентре «Родина» продолжается ретроспектива ленинградского и петербургского режиссера Константина Лопушанского в честь его 70-летия. В пятницу, 9 июня, покажут картину о матери и дочери «Конец века», в субботу – экранизацию повести Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди», а воскресенье – фильм «Роль» 2013 года.
9 июня
19:00
крыша Hi-Hat
Концерт Антоха МС
Подписант лейбла Masterskaya Ивана Дорна Антоха МС выступит в Петербурге на крыше Hi-Hat с видом на Ботанический сад. В гастрольном туре музыканта это выступление числится единственным сольником в нашем городе.
Подписант лейбла Masterskaya Ивана Дорна Антоха МС выступит в Петербурге на крыше Hi-Hat с видом на Ботанический сад. В гастрольном туре музыканта это выступление числится единственным сольником в нашем городе.
9-18 июня
Михайловский сад
Фестиваль «Императорские сады России»
Десятый, юбилейный Международный фестиваль «Императорские сады России» пройдет в Михайловском саду с 9 по 18 июня. Тема этого года звучит как «Авангарденс». Подразумевается современный взгляд на садово-парковое искусство, основанный на экологических принципах и вдохновленный яркими образами и идеями русского авангарда.
Десятый, юбилейный Международный фестиваль «Императорские сады России» пройдет в Михайловском саду с 9 по 18 июня. Тема этого года звучит как «Авангарденс». Подразумевается современный взгляд на садово-парковое искусство, основанный на экологических принципах и вдохновленный яркими образами и идеями русского авангарда.
9 июня
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Lena & The Gang
На этот с Леной Поповой и ее бандой сыграет диджей и продюсер Андрей Гайворонский, он же Tripmastaz. Долгое время он проживал в Петербурге, а теперь гастролирует по лучшим танцевальным площадкам планеты, выпускает релизы на серьезных западных лейблах. За день до выступления в Stackenschneider Tripmastaz станет участником лайн-апа Ballantine's x Boiler Room's True Music.
На этот с Леной Поповой и ее бандой сыграет диджей и продюсер Андрей Гайворонский, он же Tripmastaz. Долгое время он проживал в Петербурге, а теперь гастролирует по лучшим танцевальным площадкам планеты, выпускает релизы на серьезных западных лейблах. За день до выступления в Stackenschneider Tripmastaz станет участником лайн-апа Ballantine's x Boiler Room's True Music.
10-9 июня-июля
Инсталляция «Аллея парящих зонтиков»
Летом в Петербурге над Соляным переулком вновь установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас закрепят 400 разноцветных аксессуаров, которые провисят ровно месяц: с 10 июня до 9 июля.
Летом в Петербурге над Соляным переулком вновь установят инсталляцию «Аллея парящих зонтиков». На специальный каркас закрепят 400 разноцветных аксессуаров, которые провисят ровно месяц: с 10 июня до 9 июля.
10 июня
20:00
Эрарта
Творческий вечер Лехи Никонова
В Эрарте в субботу пройдет творческий вечер лидера группы «ПТВП» («Последние танки в Париже») и поэта Лехи Никонова. У зрителей будет возможность задать музыканту вопросы о его стихах и песнях.
В Эрарте в субботу пройдет творческий вечер лидера группы «ПТВП» («Последние танки в Париже») и поэта Лехи Никонова. У зрителей будет возможность задать музыканту вопросы о его стихах и песнях.
10-11 июня
Новая Голландия
Турнир по петанку
Столичное кафе La Boule, резиденты Парка Горького, устроят на Новой Голландии петанк-фестиваль. В программе – серия турниров и открытых тренировок на главной аллее и петанк-площадках, мастер-классы для детей, французский закуски, живая музыка, выступления диджеев Simple Simmetry, Паши Вардишвили и Пани Кириллина, Дмитрия Кармановского, Гриши Рахмиловича и Петя Гиндилис, Trojan Soundsystem, Letko.
Столичное кафе La Boule, резиденты Парка Горького, устроят на Новой Голландии петанк-фестиваль. В программе – серия турниров и открытых тренировок на главной аллее и петанк-площадках, мастер-классы для детей, французский закуски, живая музыка, выступления диджеев Simple Simmetry, Паши Вардишвили и Пани Кириллина, Дмитрия Кармановского, Гриши Рахмиловича и Петя Гиндилис, Trojan Soundsystem, Letko.
11 июня
19:00
крыша Hi-Hat
Концерт Theodor Bastard
Петербургская дарквейв-группа группа Theodor Bastard выступит в воскресенье на крыше Hi-Hat. Как всегда, смешивающий в творчестве музыку разных народов мира бэнд задействуют весь свой арсенал многочисленных экзотических инструментов – от гуслей, варганов до тибетских труб и джамбеев.
Петербургская дарквейв-группа группа Theodor Bastard выступит в воскресенье на крыше Hi-Hat. Как всегда, смешивающий в творчестве музыку разных народов мира бэнд задействуют весь свой арсенал многочисленных экзотических инструментов – от гуслей, варганов до тибетских труб и джамбеев.
11 июня
16:00
Новая Голландия
Лекция Бориса Клюшникова
Теоретик современного искусства, преподаватель РГГУ и куратор Бориса Клюшников прочитает в Новой Голландии лекцию о связи современного искусства и субкультур. Он расскажет, что отличает арт от популярной музыки, ярких рейвов, сериалов и фестивалей и как художники проблематизируют феномен тусовки. Вход свободный по регистрации. https://newholland.timepad.ru/event/487519/
Теоретик современного искусства, преподаватель РГГУ и куратор Бориса Клюшников прочитает в Новой Голландии лекцию о связи современного искусства и субкультур. Он расскажет, что отличает арт от популярной музыки, ярких рейвов, сериалов и фестивалей и как художники проблематизируют феномен тусовки. Вход свободный по регистрации. https://newholland.timepad.ru/event/487519/
11 июня
23:00
«Танцплощадка»
Вечеринка Roots United Crew
Резидент The Bunker New York и Ghostly International, ближайший соратник Магды и The Black Madonna – американец Mike Servito выступит в воскресенье в «Танцплощадке». Локальную поддержку окажут все знакомые лица – Hoopa, El, Shutta.
Резидент The Bunker New York и Ghostly International, ближайший соратник Магды и The Black Madonna – американец Mike Servito выступит в воскресенье в «Танцплощадке». Локальную поддержку окажут все знакомые лица – Hoopa, El, Shutta.
12 июня
19:30
Новая Голландия
Мастер-класс по городскому садоводству
На Новой Голландии с лекцией об эко-ориентированном городском садоводстве в понедельник выступит ландшафтный дизайнер Анна Марса. Выступление организовано проектом «Дача в городе».
На Новой Голландии с лекцией об эко-ориентированном городском садоводстве в понедельник выступит ландшафтный дизайнер Анна Марса. Выступление организовано проектом «Дача в городе».
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