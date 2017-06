8 июня 20:00 «А2»

КонцертThe Kooks



Группа The Kooks 8 июня выступит на площадке петербургского «А2 Green Concert» в рамках тура The Best Of. Помимо хитов, как обещает название тура, бэнд сыграет треки с более фанкового альбома «Listen», который отличается от того, что британцы делали раньше.