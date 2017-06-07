«Почта России» будет проверять содержимое всех посылок в Петербург

«Почта России» будет проверять содержимое посылок, бандеролей и EMS-отправлений, адресованных в Петербург и другие города, где пройдут матчи Кубка конфедераций.

Как сообщает предприятие 7 июня, чтобы отправить посылку в Петербург и Ленинградскую область, придется сначала показать ее содержимое. Это также касается экспресс-отправлений (EMS) и бандеролей 1 класса (те, что отправляют авиапочтой).

«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий», – уточняет «Почта России». Эти условия также касаются отправлений в Москву и область, Татарстан и Краснодарский край.

Кроме того, до 12 июля почта не будет принимать миграционные уведомления, этим на время Кубка займутся территориальные органы МВД.

Напомним, Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В чемпионате примут участие 8 сборных. Матч-открытие пройдет на «Санкт-Петербург арене» между сборными России и Новой Зеландии.

По материалам «Фонтанка.ру».