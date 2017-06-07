Городской пляж у Петропавловской крепости закрыли на целый месяц

Жители Петербурга сообщают о том, что городские власти приняли решение закрыть общественный пляж у Петропавловской крепости на целый месяц. Как гласит табличка на входе, пляж не будет работать с 5 июня по 7 июля, и это несмотря на то, что праздник «Алые паруса» в этом году пройдет 23 июня.

По мнению горожан, властям Петербурга кажется «будто у нас десять месяцев лета в году» и гораздо важнее проведение таких мероприятий как Кубок конфедераций, ПМЭФ и «Алые паруса», нежели сами жители города. В связи с этим было предложено написать обращение губернатору Георгию Полтавченко с просьбой вести подготовку к главному мероприятию для выпускников школ в ночное время, а днем и вечером оставить пляж доступным для петербуржцев.

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