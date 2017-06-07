Медведев поручил приравнять стартапы студентов к их дипломам

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобранауки заняться темой студенческих стартапов: будет рассмотрена возможность приравнивания их к дипломным работам. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.  

 

"Минобрнауки России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть возможность учёта в качестве выпускных квалификационных работ создание студенческих стартапов, предусмотрев при необходимости внесение изменений в нормативную базу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава правительства пожаловался на то, что система поддержки студенческих стартапов не приносит никакой реальной отдачи властям.

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