Медведев поручил приравнять стартапы студентов к их дипломам

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобранауки заняться темой студенческих стартапов: будет рассмотрена возможность приравнивания их к дипломным работам. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Минобрнауки России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть возможность учёта в качестве выпускных квалификационных работ создание студенческих стартапов, предусмотрев при необходимости внесение изменений в нормативную базу», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава правительства пожаловался на то, что система поддержки студенческих стартапов не приносит никакой реальной отдачи властям.