Госдума разрешила россиянам продавать свой мусор

Российское правительство одобрило поправки, согласно которым россиянам разрешат продавать вторсырье перерабатывающим компаниям, а также заключать контракты на транспортировку мусора непосредственно до завода по его переработке. При этом какая-либо лицензия на продажу отходов не потребуется. Также планируется, что жители страны смогут передавать свой мусор через домовладения.

Более того, самые сознательные граждане, придерживающиеся концепции раздельного сбора отходов, смогут получить льготы на оплату коммунальных услуг.

Напомним, в начале мая на шести площадках в Петербурге установили контейнеры для раздельного сбора.

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