В петербургском метро поселится искусственный интеллект

Целых три станции петербургского метрополитена планируют оборудовать суперсовременными камерами слежения с функцией распознавания лиц и предметов. Камеры планируется установить на «Лесной», «Горьковской» и «Петроградской».

Такое нововведение связано с требованием Минтранса к безопасности метрополитена от 2011 года — оборудование в идеале должно быть на всех станциях метро. 

Компания, которая выиграет конкурс на оснащение станций должна будет выполнить все необходимые работы до 30 ноября 2017 года, общая стоимость которых оценивается в 141 миллион рублей.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«Почта России» будет проверять содержимое всех посылок в Петербург

Городской пляж у Петропавловской крепости закрыли на целый месяц

В петербургских автобусах разрешили оплачивать проезд банковской картой

«Площадь Восстания» была закрыта из-за забытого рюкзака

В Петербурге появилась пешеходная карта метро

Медведев поручил приравнять стартапы студентов к их дипломам

У разводных мостов появился свой рейтинг популярности

Госдума разрешила россиянам продавать свой мусор