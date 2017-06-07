В петербургском метро поселится искусственный интеллект

Целых три станции петербургского метрополитена планируют оборудовать суперсовременными камерами слежения с функцией распознавания лиц и предметов. Камеры планируется установить на «Лесной», «Горьковской» и «Петроградской».

Такое нововведение связано с требованием Минтранса к безопасности метрополитена от 2011 года — оборудование в идеале должно быть на всех станциях метро.

Компания, которая выиграет конкурс на оснащение станций должна будет выполнить все необходимые работы до 30 ноября 2017 года, общая стоимость которых оценивается в 141 миллион рублей.