«Площадь Восстания» была закрыта из-за забытого рюкзака

Сегодня,7 июня,в 7:28 утра станцию метро «Площадь Восстания» была закрыта для входа и выхода — обнаруженный на ней бесхозный предмет стал поводом для проверки сотрудниками метро.

Как сообщила ТАСС пресс-служба Петербургского метрополитена, в 07:28 станцию закрыли вместе с переходом на «Маяковскую». Поезда проезжали без остановки. Причиной закрытия стал бесхозный рюкзак, обнаруженный в среднем зале. 

Напомним, после произошедшего 3 апреля теракта в петербургском метро, были усилены меры безопасности: сотрудники метрополитена нередко вынуждены закрывать станции метро при обнаружении подозрительных коробок или пакетов, а также бесхозных сумок и рюкзаков.

 

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