Петербургские кондукторы вместе с билетом выдают флаер со стихами Пушкина

Работники 191 автобусного маршрута при оплате проезда вместе с билетом выдают флаер со стихотворениями Пушкина. Об это сообщал фотограф «Собака.ру» Михаил Вильчук.

Таким образом, кондукторы петербургского автобусного маршрута решили поздравить горожан и гостей города с днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечается сегодня, 6 июня.

Напомним, ранее стало известно о том, что на станции метро «Пушкинская» энтузиасты прочитали рэп на стихи солнца русской поэзии.