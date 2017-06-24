На этой неделе завершился скандал вокруг гомофобных табличек о запрете входа для гомосексуалов в сети «Хлеб и Соль» Германа Стерлигова: магазин в Смольном переулке закрыт. Этому предшествовали обращение в полицию, блокировка постов в социальных сетях и бурная реакция общественности. Рассказываем обо всем по порядку: с чего начинал Стерлигов, как придумал хлеб по 1500 рублей и почему Петербург не принял идею нетерпимости.
Как Петербург победил гомофобные «Хлеб и соль» Германа Стерлигова?
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Герман Стерлигов, кадр из Youtube
Кто такой Герман Стерлигов?
Герман Львович Стерлигов родился в 1966 году в Подмосковье. Бросил учебу на юрфаке МГУ. В 1990 году стал одним из соучредителей первой в России товарно-сырьевой биржи «Алиса», где заработал миллионы долларов, но в 1993 году «Алису» пришлось преобразовать в холдинговую компанию. В 2002 был выдвинут в качестве кандидата в губернаторы Красноярского края, в 2003 баллотировался на пост мэра Москвы, а в 2004 году — уже на пост президента Российской Федерации, но не смог пройти регистрацию кандидатов. Правительство Московской области выделило ему 37 гектаров земли в одном из населенных пунктов Можайского района, где бизнесмен обосновался со своей большой семьей — у Стерлигова пятеро детей и четверо внуков.
«Слобода»
В 2008 году Стерлигов создал крестьянскую православную коммуну «Слобода», куда пригласил всех крестьян жить и заниматься выращиванием скота, производством молочной продукции, натуральной косметики и выпечкой хлеба. Чтобы попасть в «Слободу», нужно не пить, не иметь татуировок и пирсинга и быть истинно православным христианином. На территории и за территорией «Слободы» не разрешается курить даже гостям, ходить «бабам только в длинных юбках» и никаких мобильных телефонов.
«Хлеб и Соль»
С 2016 года Стерлигов начинает развиваться свою сеть магазинов «Хлеб и Соль», продукция которой изготавливается в «Слободе» членами его семьи и остальными крестьянами, с которыми бизнесмен заключает договор «на словах». Каждый желающий может сотрудничать с магазинами Стерлигова, если он и его продукция проходят жёсткий отбор хозяина. В магазине также продаются хлеб, мед, печенье, косметика и другие натуральные продукты. Пять точек находятся в Москве и принадлежат самому Стерлигову, остальные – в Петербурге, Кирове и Перми, работают по франшизе.
Цены
Стоимость хлеба начинается от 500 и достигает 3200 рублей. «По сути, у нас элитный бутик натуральной пищи, которую покупают состоятельные и благоразумные горожане», говорит Сергий Стерлигов, сын бизнесмена. «Мы особенные. Я бы даже сказал, уникальные в своём роде. Мы абсолютно не используем химические удобрения, у нас нет автоматизированных производственных линий, наши коровы, козы и овцы пасутся на заливных лугах, а не стоят в загонах. Доим мы их только вручную. У нас нет промышленного оборудования, которое неизбежно портит натуральный продукт. В нашем хозяйстве работают только психически и физически здоровые русские люди, что нынче, согласитесь, редкость» — указано на сайте компании.
Окупается ли “Хлеб и Соль”?
Как пишет издание incrussia.com, вложения в каждую точку составили по 1 млн 800 тыс. рублей. Один из московских магазинов на Новорижском шоссе в день приносит Стерлигову по 200 тысяч рублей, а средний чек начинается от 10 тысяч, приводит цифры издание.
Скандальные таблички
Бизнесмен неоднократно заявлял о своём резко отрицательном отношении к гомосексуалам. Например, в августе 2010 года в одной из передач на радиостанции «Эхо Москвы» он сказал: «Ну, мы вот, педерастов вообще на работу не берем ни под каким видом. И никогда не брали».
Весной этого года в каждом из магазинов Стерлигова разместили таблички с надписью, которая сообщает псевдославянскими буквами, что вход гомосексуалам запрещен — так, по мнению бизнесмена, он выражает свою «христианскую позицию». Активисты ЛГБТ-группы «Выход» обратились к юристам, чтобы донести информацию о разжигании ненависти и вражды до правоохранительных органов.
Юрист из Петербурга Вера Врубель 30 мая написала на своей странице в Фейсбуке, что подала заявление в 28-й отдел полиции с требованием снять оскорбительную табличку. В обращении Врубель просила «провести проверку в отношении Г.В. Стерлигова в части разжигания им ненависти, возбуждения вражды в обществе, подстрекания к насилию и экстремизму (статья 282.2 УК РФ), и принять соответствующие меры по пресечению указанных правонарушений».
Вера Врубель
В колонке для сайта «Собака.ru»
«Лично меня не устраивает, что в питерском доме, где живу я и мои дети, открывается лавка, позволяющая себе выставлять в своей витрине подобные мерзости. Это просто, как теория разбитых окон: если разбито одно окно, и его никто не чинит, вскоре придет в упадок весь дом — а потом и весь квартал. Нужно соблюдать гигиену личного пространства и оперативно реагировать на интервенцию фашизма, который может прикидываться чем и кем угодно: православным праведником, старовером-моралистом или гееборцем-милонушкой. Псевдо-славянская вязь, которой набрана табличка, только дискредитирует вызываемые ассоциации».
На один день табличку всё-таки убрали, однако спустя сутки скандальные надписи снова появились в витринах, а антигомофобный пост Веры Врубель, собравший на тот момент более 1,6 лайков, был заблокирован Facebook.
5 июня на церемонии вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» о проблеме нетерпимости и хлеба за 1500 рублей сперва сказала главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, а затем на сцену пригласили саму Веру Врубель, которую зал встретил овациями. «Это огромный позор для нашего города — молчать и проходить мимо этих гомофобных табличек. Спасибо вам всем за поддержку"» — сказала Вера.
Закрытие магазина
Новость о закрытии магазина в Петербурге появилась 19 июня в сообществе «Пять углов: Мы живем в центре Петербурга» в Facebook. Позже изданию «Фонтанка.ру» представитель Стерлигова подтвердил факт закрытия, сославшись на неудачную локацию. Он также отметил, что магазин переедет в другое место, не уточнив адреса.
Почему Петербург не принял «Хлеб и Соль»
Закрытие магазина широко обсуждалось в социальных сетях. Одни вспоминали символизм хлеба в городе, который пережил блокаду. Другие отмечали, что нетолерантные вывески не понравились покупателям, которые могут позволить себе фермерский хлеб стоимостью 1500 рублей за штуку.
Историк Лев Лурье отмечает, что Петербург довольно европейский город, с очень сильным гражданским обществом, которое умеет отстаивать свои права. «Мы гордимся Чайковским, Дягилевым, и еще многими представителями нетрадиционной ориентации, и не делаем из этого проблемы. Да и великие князья Сергей Александрович и Константин Константинович были геями, и это никого не шокировало в царской семье и никто не занимался такой дикостью (вывешиванием табличек с запретом входа для геев — Прим. ред.)».
Версию о сакральном смысле хлеба в блокадном городе Лурье не разделяет. «Спрос рождает предложение! Может, не надо тогда продавать Роллс-Ройсы и загородные дома в Комарова? Существует хлеб доступный всем, но если кому-то хочется изысков — почему нет? Уверен, что продукция Стерлигова лучше, чем тот хлеб, который продается в сетевом супермаркете. Если кому-то хочется демонстративного потребления, то пускай покупает по 1000 рублей за буханку».
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