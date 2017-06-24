Как Петербург победил гомофобные «Хлеб и соль» Германа Стерлигова?

Кто такой Герман Стерлигов?

Герман Львович Стерлигов родился в 1966 году в Подмосковье. Бросил учебу на юрфаке МГУ. В 1990 году стал одним из соучредителей первой в России товарно-сырьевой биржи «Алиса», где заработал миллионы долларов, но в 1993 году «Алису» пришлось преобразовать в холдинговую компанию. В 2002 был выдвинут в качестве кандидата в губернаторы Красноярского края, в 2003 баллотировался на пост мэра Москвы, а в 2004 году — уже на пост президента Российской Федерации, но не смог пройти регистрацию кандидатов. Правительство Московской области выделило ему 37 гектаров земли в одном из населенных пунктов Можайского района, где бизнесмен обосновался со своей большой семьей — у Стерлигова пятеро детей и четверо внуков.

«Слобода»

В 2008 году Стерлигов создал крестьянскую православную коммуну «Слобода», куда пригласил всех крестьян жить и заниматься выращиванием скота, производством молочной продукции, натуральной косметики и выпечкой хлеба. Чтобы попасть в «Слободу», нужно не пить, не иметь татуировок и пирсинга и быть истинно православным христианином. На территории и за территорией «Слободы» не разрешается курить даже гостям, ходить «бабам только в длинных юбках» и никаких мобильных телефонов.

«Хлеб и Соль»

С 2016 года Стерлигов начинает развиваться свою сеть магазинов «Хлеб и Соль», продукция которой изготавливается в «Слободе» членами его семьи и остальными крестьянами, с которыми бизнесмен заключает договор «на словах». Каждый желающий может сотрудничать с магазинами Стерлигова, если он и его продукция проходят жёсткий отбор хозяина. В магазине также продаются хлеб, мед, печенье, косметика и другие натуральные продукты. Пять точек находятся в Москве и принадлежат самому Стерлигову, остальные – в Петербурге, Кирове и Перми, работают по франшизе.

Цены

Стоимость хлеба начинается от 500 и достигает 3200 рублей. «По сути, у нас элитный бутик натуральной пищи, которую покупают состоятельные и благоразумные горожане», говорит Сергий Стерлигов, сын бизнесмена. «Мы особенные. Я бы даже сказал, уникальные в своём роде. Мы абсолютно не используем химические удобрения, у нас нет автоматизированных производственных линий, наши коровы, козы и овцы пасутся на заливных лугах, а не стоят в загонах. Доим мы их только вручную. У нас нет промышленного оборудования, которое неизбежно портит натуральный продукт. В нашем хозяйстве работают только психически и физически здоровые русские люди, что нынче, согласитесь, редкость» — указано на сайте компании.

Окупается ли “Хлеб и Соль”?

Как пишет издание incrussia.com, вложения в каждую точку составили по 1 млн 800 тыс. рублей. Один из московских магазинов на Новорижском шоссе в день приносит Стерлигову по 200 тысяч рублей, а средний чек начинается от 10 тысяч, приводит цифры издание.

Скандальные таблички

Бизнесмен неоднократно заявлял о своём резко отрицательном отношении к гомосексуалам. Например, в августе 2010 года в одной из передач на радиостанции «Эхо Москвы» он сказал: «Ну, мы вот, педерастов вообще на работу не берем ни под каким видом. И никогда не брали».

Весной этого года в каждом из магазинов Стерлигова разместили таблички с надписью, которая сообщает псевдославянскими буквами, что вход гомосексуалам запрещен — так, по мнению бизнесмена, он выражает свою «христианскую позицию». Активисты ЛГБТ-группы «Выход» обратились к юристам, чтобы донести информацию о разжигании ненависти и вражды до правоохранительных органов.

Юрист из Петербурга Вера Врубель 30 мая написала на своей странице в Фейсбуке, что подала заявление в 28-й отдел полиции с требованием снять оскорбительную табличку. В обращении Врубель просила «провести проверку в отношении Г.В. Стерлигова в части разжигания им ненависти, возбуждения вражды в обществе, подстрекания к насилию и экстремизму (статья 282.2 УК РФ), и принять соответствующие меры по пресечению указанных правонарушений».