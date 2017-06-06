На станции «Пушкинская» переодетые в Пушкина прочитали рэп в честь дня рождения Пушкина

На станции метро «Пушкинская» и в вагонах метро в честь дня рождения самого знаменитого русского поэта энтузиасты читали рэп на стихи Александра Сергеевича. Об этом сообщили в паблике ВК «Интересные события Петербурга».

Напомним, сегодня, 6 июня, отмечается 218 лет со дня рождения великого русского поэта. Также 7 июня в городе впервые проведут музыкальный фестиваль «ПушкинFest», который продлится целых четыре месяца.