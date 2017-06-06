Петербургский метрополитен выпустил «футбольную карту» подземки

Метрополитен Санкт-Петербурга разработал специальные схемы для футбольных фанатов к предстоящему Кубку конфедерации. С помощью них гости чемпионата смогут найти много полезной информации: расположение фан-зон, а также остановки автобусных шаттлов и пути их следования.

По сообщению ГУП «Петербургский метрополитен», всего в вагонах планируется разместить порядка 2 тысяч «футбольных» карт подземки.

Напомни, Кубок конфедераций 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.