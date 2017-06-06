Петербургский метрополитен выпустил «футбольную карту» подземки
Метрополитен Санкт-Петербурга разработал специальные схемы для футбольных фанатов к предстоящему Кубку конфедерации. С помощью них гости чемпионата смогут найти много полезной информации: расположение фан-зон, а также остановки автобусных шаттлов и пути их следования.
По сообщению ГУП «Петербургский метрополитен», всего в вагонах планируется разместить порядка 2 тысяч «футбольных» карт подземки.
Напомни, Кубок конфедераций 2017 пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
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