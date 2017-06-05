В Петербурге появится автобус-гигант

Власти города передали в распоряжение «Пассажиравтотранса» самый длинный автобус российского производства ЛиАЗ-621365 длиной в 19 метров. Гигант на колесах будет работать по маршруту № 24, от Хасанской улицы до станции метро «Василеостровская».

Такая машина может перевезти почти 200 пассажиров, помимо этого его снабдили аппарелью для маломобильных граждан и кондиционером. В салоне автобуса на 9 сидячих мест больше чем автобусов подобного класса.

На сайте «Пассажиравтотранса» также имеется форма обратной связи, с помощью которой пассажиры могут оставить свои отзывы о новом автобусе.