Художница Марина Абрамович приехала в Петербург

Известная художница и акционистка Марина Абрамович приехала в Петербург. Об этом сообщил заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, опубликовав на своей странице в Facebook фотографию, на которой запечатлел Абрамович, позирующую на фоне картин Ансельма Кифера в Эрмитаже.

Напомним, выставка, посвященная Киферу открылась 30 мая. Дмитрий Озерков также является ее куратором. Ранее он  рассказал нашему изданию о том, как главный музей страны отметит 100-летие Октябрьской революции. 

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