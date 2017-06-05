Подземка эпохи Возрождения: новый взгляд на пассажиров метро
Спускаясь каждый день в метро, мало кто из нас старается вглядеться в уставшие и напряженные лица пассажиров, уткнувшихся в смартфоны и планшеты, и увидеть в них то, что достойно полотен художников Ренессанса. Тем не менее, это получилось у британского фотографа Мэтта Крэбтри, который создал серию портретов в стилистике картин Тициана и Боттичелли.
«Я ехал в метро на работу, как и миллионы других горожан, и, подняв глаза, увидел женщину в бархатном капюшоне: казалось, она находилось в своём собственном мире — вдали от всей окружающей шумихи. Когда я смотрел на неё, первое, что приходило в голову, — живопись XVI века. Вот так и родилась идея этой серии», — рассуждает он.
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