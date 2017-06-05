Подземка эпохи Возрождения: новый взгляд на пассажиров метро

Спускаясь каждый день в метро, мало кто из нас старается вглядеться в уставшие и напряженные лица пассажиров, уткнувшихся в смартфоны и планшеты, и увидеть в них то, что достойно полотен художников Ренессанса. Тем не менее, это получилось у британского фотографа Мэтта Крэбтри, который создал серию портретов в стилистике картин Тициана и Боттичелли.