Фоторепортаж: Жар-птица в небе над Новой Голландией

В минувшее воскресенье над Новой Голландией разместилась гигантская (площадью около 10 000 квадратных метров) инсталляция "Жар-птица". Автором объекта стал глава арт-группы Poetic Kinetics Патрик Ширн. Чтобы посетители имели возможность осмотреть проект со всех сторон, на пруду Новой Голландии появились понтоны.

"Жар-птица" создана в набирающем популярность жанре site-specific, где пространство само по себе становится исполнителем своеобразного «перфоманса». Патрик Ширн также является автором проектов для Coachella, Burning Man и динозавров для Стивена Спилберга. Интервью с ним можно найти на нашем сайте. 

Фото и видео: Анна Проскурина, Илья&Марина Перфильевы, Дмитрий Абросимов, Владимир Жигайлов

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