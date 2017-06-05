Фоторепортаж: Жар-птица в небе над Новой Голландией

"Жар-птица" создана в набирающем популярность жанре site-specific, где пространство само по себе становится исполнителем своеобразного «перфоманса». Патрик Ширн также является автором проектов для Coachella, Burning Man и динозавров для Стивена Спилберга. Интервью с ним можно найти на нашем сайте.