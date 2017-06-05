Метеорологи пообещали окончание холодов в Петербурге

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объявил об окончании холодов в городе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. С сегодняшнего дня петербуржцы смогут насладиться умеренным потеплением, далее температура воздуха будет расти согласно календарному графику.

Колесов отметил, что снег 2 июня не является рекордом аномально низкой температуры — еще холоднее летом было зарегистрирован в 1930 и 1935 годах.

«Последние два месяца в Санкт-Петербурге только отрицательные рекорды. Но в самый холодный день 2 июня очередного рекорда не поставили, хотя были все предпосылки», - рассказал синоптик.

По его прогнозу температура воздуха прогреется преимущественно до 15-20 градусов тепла.