Через 15 лет пятница в России станет выходным днем

По крайней мере, такой прогноз сделал первый зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов, выступая в одной из секций Международного экономический форума в Петербурге. Процессы глобализации могут привести к тому, что это может случиться через 15 лет.

«Момент, который очень важен, это, действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди» — сказал он.

При этом Швецов отметил, что третий выходной день приведет к тому, что появятся новые сектора экономики, которые будут связаны уже с обслуживанием досуга и личной жизни граждан.