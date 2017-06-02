В пятницу, 2 июня, во многих городах страны, включая Петербург и Москву, прошел снегопад. Пользователи соцсетей выложили фотографии аномально холодной погоды. Тем временем, метеорологи обещают, что долгожданное потепление наступит в начале следующей недели. Пока же остается только любоваться заснеженными красотами города.
Фоторепортаж: снег 2 июня в Петербурге
СНЕГ В ИЮНЕ #питер pic.twitter.com/QCTztST796— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 2 июня 2017 г.
Фото: Любашка Николаева, Кирилл Клепча, Ева Вейде, Тамара Ширяева, Ирина Корпусова, Анна Дандышева, Алексей Кириленко, Юрий Мережко, @aleksandrapiaterneva, @bragina_art, @no_pie_, @muky_ai
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