Фоторепортаж: снег 2 июня в Петербурге

В пятницу, 2 июня, во многих городах страны, включая Петербург и Москву, прошел снегопад. Пользователи соцсетей выложили фотографии аномально холодной погоды. Тем временем, метеорологи обещают, что долгожданное потепление наступит в начале следующей недели. Пока же остается только любоваться заснеженными красотами города.

Фото: Любашка Николаева, Кирилл Клепча, Ева Вейде, Тамара Ширяева, Ирина Корпусова, Анна Дандышева, Алексей Кириленко, Юрий Мережко, @aleksandrapiaterneva, @bragina_art, @no_pie_, @muky_ai

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