В пятницу, 2 июня, во многих городах страны, включая Петербург и Москву, прошел снегопад. Пользователи соцсетей выложили фотографии аномально холодной погоды. Тем временем, метеорологи обещают, что долгожданное потепление наступит в начале следующей недели. Пока же остается только любоваться заснеженными красотами города.