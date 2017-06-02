Фото бумажного номерка из гардероба ПМЭФ стало мемом

Снимок, которую сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих, стала вирусным мемом в соцсетях. «Номерок», который ему выдали в гардеробе престижного и крайне дорогостоящего мероприятия для государственной и финансовой элит, был сделан из обрывка бумаги.