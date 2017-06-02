Фото бумажного номерка из гардероба ПМЭФ стало мемом
Снимок, которую сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих, стала вирусным мемом в соцсетях. «Номерок», который ему выдали в гардеробе престижного и крайне дорогостоящего мероприятия для государственной и финансовой элит, был сделан из обрывка бумаги.
Пост Шериха в Facebook набрал полторы тысячи лайков, несколько сотен пользователей его перепостило или оставило комментарии разной степени остроумия.
Затем выяснилось, что это инициатива гардеробщиц, и за бумажные номерки им грозит увольнение.
При этом поиск «стрелочниц» в этой ситуации также возмутил пользователей соцсетей. Известно, что на проведение Экономического форума в Петербурге потрачено более 1, 8 миллиардов рублей, преимущественно бюджетных.
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