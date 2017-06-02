Сотрудницу коммунальной службы уволили за оскорбительную реакцию на жалобы петербуржца

Сотрудницу «Жилкомсервиса» в Петербурге уволили после того, как она по-хамски отреагирвала на жалобы петербуржца насчет мусора и отсутствия освещения в подъзеде его дома по Колпинскому шоссе. Об этом сообщило издание «Мой район».

20-летний Тимур Туктаров, обнаружил плачевное состояние парадной дома, оставил жалобу на официальном портале «Наш Санкт-Петербург». В ответ он получил неуместные советы заняться личной жизнью, чтобы не писать жалобы по ночам.