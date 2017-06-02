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Фото Тимура Туктарова
Сотрудницу коммунальной службы уволили за оскорбительную реакцию на жалобы петербуржца
Сотрудницу «Жилкомсервиса» в Петербурге уволили после того, как она по-хамски отреагирвала на жалобы петербуржца насчет мусора и отсутствия освещения в подъзеде его дома по Колпинскому шоссе. Об этом сообщило издание «Мой район».
20-летний Тимур Туктаров, обнаружил плачевное состояние парадной дома, оставил жалобу на официальном портале «Наш Санкт-Петербург». В ответ он получил неуместные советы заняться личной жизнью, чтобы не писать жалобы по ночам.
В итоге коммунальная история разрешилась благополучно: Туктарову позвонил заместитель директора «Жилкомсервиса» и лично принес свои извинения, мусор в подъезде убрали, а неадекватно реагирующую на запросы сотрудницу уволили.
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