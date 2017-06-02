В России появится своя виртуальная валюта

Заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова во время выступления на ПМЭФ-2017 объявила о начале работы над созданием национальной виртуальной валюты.

«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем. Над этим мы уже начали работать. Это будущее. Вопрос конкретного времени», — сказала Скоробогатова.

На прошлой неделе зампред ЦБ рассказала депутатам Госдумы, что банковское ведомство предлагает считать криптовалюты, в том числе и биткоин, цифровым товаром, что позволит облагать их налогом. Вариант нормативных документов ЦБ может внести в парламент уже через месяц.

Не так давно курс биткоина достиг исторического максимума в 2000 долларов. Стоимость криптоденег взлетела вверх после того, как финансовые регулирующие органы США объявили об отмене своего решения, отказавшего в регистрации первому в мире биткоин-фонду Winklevoss ETF.