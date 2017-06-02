Петербургский ЛГБТ-активист записал видеообращение к детям Милонова

  •                  Фото Давида Френкеля

Петербургский ВИЧ- и ЛГБТ-активист Борис Конаков записал видеообращение к детям депутата Госдумы, автора многочисленных гомофобных инициатив Виталия Милонова.

В своей речи активист, в частности, сказал: «Я хочу сказать вам, дети, что если от кого-то и нужно вас защищать, так это от ваших родителей. Никто, кроме них, не сможет вам навредить больше, но и никто, кроме них, не сможет любить вас сильнее. Вы наверняка любите вашего папу таким, какой он есть: ни за что, просто так. И я надеюсь, он осознает эту любовь. Потому что это — все, что у него есть».

Поводом для обращения активиста к детям депутата явился твит последнего, где он разместил фотографию с женой, тремя сыновьями и двумя дочерьми, сопроводив ее надписью «Мы очистили мост Кадырова не шампунем, а улыбками детей».

Ранее Милонов гневно отреагировал на акцию Бориса Конакова, в ходе которой активист, протестуя против преследований и убийств геев в Чеченской республике, приковал себя наручниками к мосту имени Ахмада Кадырова. Милонов, используя бранное слово для обозначения ВИЧ-позитивных людей, пообещал «вымыть мост с шампунем».

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