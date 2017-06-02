В Петербурге построят два больших бассейна

Правительство Петербурга и Минспорта в рамках ПМЭФ-2017 договорились о масштабном проекте сотрудничества в области развития физкультуры и спорта. Проект предусматривает реконструкцию СКК «Петербургский» и строительство двух плавательных комплексов. Инвестиции составят 3,3 млрд рублей.

Документ, подписанный губернатором Петербурга Георгием Полтавченко и федеральным министром спорта Павлом Колобковым, предусматривает строительство на территории Петербурга новых баз и центров подготовки для спортивных команд города по видам. Также планируется построить плавательные комплексы на Северном проспекте на улице Маршала Тухачевского.

Реализация проекта начнется в следующем году. Завершить же строительство новых больших бассейнов и других спортивных сооружений намечено на 2020 год.