Facebook удалил протестующий против гомофобии в магазинах Стерлигова пост петербурженки

Сегодня администрация соцсети Facebook заблокировала доступ к посту петербургской юристки Веры Врубель, в котором она объявила, что не хочет мириться с оскорбительной и гомофобной табличкой на витринах в двух филиалах торговой сети «Хлеб и соль Германа Стерлигова».

Сама Врубель сообщила об этом на своей странице в FB: «Дамы и господа, мой начальный пост по чьей-то кляузе удален. Но это уже ничего не измени. Интересно, каким именно нормам Фейсбука не соответствует антифашизм. Прошу связаться со мной ответственных лиц, обосновать удаление и если оснований не найдется - восстановить пост, собравший 1,6 тысяч лайков».