-
Фото: из Facebook Веры Врубель
Facebook удалил протестующий против гомофобии в магазинах Стерлигова пост петербурженки
Сегодня администрация соцсети Facebook заблокировала доступ к посту петербургской юристки Веры Врубель, в котором она объявила, что не хочет мириться с оскорбительной и гомофобной табличкой на витринах в двух филиалах торговой сети «Хлеб и соль Германа Стерлигова».
Сама Врубель сообщила об этом на своей странице в FB: «Дамы и господа, мой начальный пост по чьей-то кляузе удален. Но это уже ничего не измени. Интересно, каким именно нормам Фейсбука не соответствует антифашизм. Прошу связаться со мной ответственных лиц, обосновать удаление и если оснований не найдется - восстановить пост, собравший 1,6 тысяч лайков».
Между тем, таблички с запретом входа в магазины гомосексуалам (в оригинале используется обсценное стигматизирующее слово), которые были убраны по требованию полиции, вновь появились в витринах обоих «хлебных бутиков» Стерлигова в Петербурге, а сам он в своих блогах и в интервью СМИ заявляет, что не уберет их, пока не будет некоего «официального предписания властей».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.