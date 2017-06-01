В прошлом году голодная енотовидная собака вышла к людям в поисках еды. Она была истощена, поэтому попала в карантинный центр помощи «Велес». Зверя выходили и дали ей кличку Тара. Сегодня окрепшую енотовидную собаки отпустили на волю.

«Отвезли Тарочку в Лужский район за 200 км, в сторону от трассы, совсем рядом с Сяберским заказником, там как раз обитают енотки (по крайней мере так пишут)» — рассказали в «Велесе».

Также экологи назвали общую цифру спасенных и возвращенных в естественную среду животных. На 30 мая выпущены девять ежей, две ондатры, три совы и одна енотовидная собака.