В России может появиться второй лоукостер

Финансовые инвесторы из России хотят запустить еще один лоукостер на базе отечественной авиакомпании с иностранным участием.

Переговоры пока находятся на стадии предварительных консультации с представителями зарубежных авиакомпаний эконом-класса: венгерской Wizz Air, малазийской AirAsia и турецкой Pegasus Airlines.

В качестве домашнего аэродрома для дешевых перелетов рассматривается петербургский аэропорт Пулково. Напомним, на сегодня единственным лоукостером в РФ является компания «Победа», созданная «Аэрофлотом» в 2014 году. На днях стало известно, что монополист на рынке дешевых авиаперевозок в 2017 году увеличит число билетов по минимальному тарифу 999 рублей до 350 тысяч. Это на 20,7% больше, чем в прошлом году.