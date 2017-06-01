На петербургском экономическом форуме рассказали про реконструкцию Конюшенного ведомства

В первый же день Петербургского международного экономического форума-2017 журналистам и бизнесменам представили проект реконструкции Конюшенного ведомства и площади.

Проект создания там площади искусств под открытым небом презентовала команда объединения Artplay. На площади откроются площадки для концертов и выставок, лекторий, коворкинг, рестораны, маленькие магазины и сувенирные лавки.

Вчера в манеже Конюшенного ведомства открылась первая выставка. В комплексе зданий, переданном администрацией города Государственному музею истории Петербурга, заработал музей.

Также на специальном сайте запущен опрос о дальнейшей судьбе Конюшенного ведомства, который продлится до конца июня.